Excel: Werte umwandeln mit den Formeln ARABISCH und RÖMISCH

Kennen Sie das? Sie arbeiten in einem international tätigen Unternehmen und tauschen Excel-Dateien mit Kollegen aus dem Ausland aus oder bearbeiten diese gemeinsam. Oftmals erhält man Dateien mit einer Formatierung, die zu Problemen führt, weil die Berechnung nicht mehr funktioniert. Doch in Excel 365 lassen sich diese Werte umwandeln.

In diesem Beispiel geht um die Produktpalette mit deren jeweiliger Variante, die jeweils eine genaue ID haben und von Ihrem Kollegen aktualisiert wurde. Leider hat der Kollege die ID mit römischen Zahlen versehen, sodass Sie nun Probleme habe, diese einfach in Ihre bestehende Kalkulation einzubinden. Sie benötigen dabei arabische Zahlen, damit die Kalkulation einwandfrei funktioniert. Für Excel 365 stellt dies kein Problem dar, denn es gibt Formeln, die dabei helfen können, das richtige Werteformat auszuweisen.

Zahlen umwandeln mit der Formel ARABISCH in Excel 365

In diesem Beispiel soll in Spalte D ab Zeile 2 bis 7 die jeweilige ID in arabischen Zahlen angezeigt werden. Am Beispiel für Zelle D2 lautet die Formel wie folgt:

=ARABISCH(A2)

Der Wert in A2 (I) wird dann in arabischen Zahlen umgewandelt. Das Ergebnis in Zelle D2 lautet dann "1". Kopiert man die Formel dann bis zur Zelle D7, werden alle Zahlen wie gewünscht dargestellt. Mit diesen Zahlen kann man dann ohne Probleme weiterarbeiten. Auch Rechenoperationen können ohne Probleme durchgeführt werden, wenn die Zahl den Kontext hergibt (in diesem Beispiel macht eine Addition von ID’s keine Sinn!).

Bild: Ralf Greiner

Zahlen umwandeln mit der Formel RÖMISCH in Excel 365

Mit der Formel RÖMISCH kann man die arabischen Zahlen in römische Zahlen umwandeln. Die Formel besteht dabei aus zwei Argumenten:

=RÖMISCH(Wert; [Typ])

Der Wert ist dabei die Zahl, die geprüft werden soll. Optional kann das zweite Argument [Typ] angegeben werden. Die Typen unterscheiden sich wie folgt:

0 oder nicht angegeben = klassischer römischer Numeralstil

1 bis 3 = knapperer römischer Numeralstil

4 = vereinfachter römischer Numeralstil

Hinweis: Es empfiehlt sich hier eine 0 oder nichts bei [Typ] einzutragen.

In diesem Beispiel lautet die Formel dann für Zelle E2 wie folgt:

=RÖMISCH(D2;0)

Das Ergebnis lautet „I“. Kopiert man die Formel dann bis zur Zelle E7, dann werden alle Zahlen wie gewünscht dargestellt; analog Spalte A (ID).

Bild: Ralf Greiner

Mithilfe dieser beiden Formeln lassen sich so schnell und einfach Zahlen in das jeweilige Format anpassen, um trotz unterschiedlicher Darstellungen in der eigenen Kalkulation seine bevorzugte Darstellung zu nutzen.