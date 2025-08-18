„Back to Growth – Unternehmenswachstum auch in Krisenzeiten sichern“

Serie 18.08.2025 Horváth Jahreskonferenz Strategie & Transformation 2025
Dr. Nikolai Brosch
Dr. Nikolai Brosch
 Principal bei Horváth
Monica Dürr
Monica Dürr
 Consultant bei Horváth
Serienelemente
  • „Back to Growth – Unternehmenswachstum auch in Krisenzeiten sichern“
Erfolgsfaktoren für Unternehmenswachstum in Krisenzeiten
Bild: Horváth

Wie gelingt Unternehmenswachstum in unsicheren Zeiten? Die Antwort von Svenja Stöveken war klar: Es braucht Mut, Eigenverantwortung – und vor allem die Bereitschaft, gezielt an den richtigen Hebeln zu drehen. Diese sieht sie in den Dimensionen Path, Power, People.

„Jetzt ist nicht die Zeit für Schockstarre – jetzt ist die Zeit, die Segel neu zu setzen.“

Mit dieser Botschaft eröffnete Svenja Stöveken, Head of BU Strategy bei Horváth, ihre Keynote. Ihr Appell: „Das Glas ist halb voll“ – trotz Krisen, Fachkräftemangel und geopolitischer Unsicherheiten gibt es Grund zur Zuversicht. Denn: Wachstum ist möglich. Nicht irgendwann, sondern jetzt. 

Drei Erfolgsdimensionen für Wachstum: Path, Power, People 

Gestützt auf die Analyse von 4.000 der umsatzstärksten Unternehmen weltweit sowie auf die Growth-Studie mit 160 CxOs identifizierte Stöveken drei Stellschrauben, die über unternehmerischen Erfolg entscheiden:

  • Path: Unternehmen, die ihre Wertschöpfungskette gezielt erweitern, Kundenerlebnisse neu denken und ihre Geschäftsmodelle differenzieren, schaffen die Grundlage für nachhaltigen Erfolg. Zukunftsfähigkeit entsteht dort, wo Organisationen nicht nur reagieren, sondern gestalten.
  • Power: Wachstumsstarke Unternehmen zeichnen sich durch klare Prioritäten aus. Sie investieren gezielt in Forschung, Entwicklung und Digitalisierung, hinterfragen eingefahrene Planungslogiken und setzen Ressourcen dort ein, wo sie echten Unterschied machen, statt sich am Vorjahr zu orientieren. Auch Kooperationen, Ökosysteme und mutige Deinvestitionen gehören dazu.
  • People: Kein Wachstum ohne Menschen. Es braucht Führungspersönlichkeiten mit Haltung, die Lust auf Verantwortung machen, sowie Teams, die mit Know-how, Kreativität und einem gemeinsamen Ziel vor Augen anpacken.

Wachstum ist kein Zufall – es ist gestaltbar  

Die vorgestellte Analyse zeigt deutlich: Branchen- und Standortfaktoren haben Einfluss – aber den entscheidenden Unterschied machen die Unternehmen selbst. Top Performer überzeugen nicht durch Glück oder günstige Rahmenbedingungen, sondern durch konsequentes Handeln. Selbst in Märkten mit Gegenwind lassen sich Wettbewerbsvorteile aufbauen. Die Lehre: Es kommt nicht darauf an, ob Wachstum möglich ist, sondern wie.

Best Practices als Mutmacher 

Anhand konkreter Beispiele aus verschiedenen Branchen, von Caterpillar über Grupo Bimbo, Heidelberg Materials bis hin zu enercity, zeigte Stöveken, wie unterschiedliche Strategien zu nachhaltigem Erfolg führen können. Trotz ihrer Verschiedenheit vereint sie eines: ein klarer Kurs, konsequente Umsetzung und ein starkes Zukunftsmindset.

„Es liegt an uns“, so ihr Fazit. Wer den eigenen Wachstumspfad erkennt, mit den richtigen Hebeln arbeitet und mutig vorangeht, kann auch in unsicheren Zeiten erfolgreich sein.

  • Zurück
  • Weiter
Schlagworte zum Thema:  Transformation, Strategie
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
Zum Haufe Shop
Zum Thema Controllerpraxis
Seminar: Erfolgreich starten im Controlling
Aka_Controlling_Empfehlung_7565

Dieses Seminar vermittelt Einsteigern und jungen Berufsträgern einen kompakten und umfassenden Überblick über Aufgaben, Instrumente und Entwicklungsperspektiven im Controlling.
Haufe Stellenmarkt: Finden statt Suchen – Jobs für Fach- und Führungskräfte.
Haufe Stellenmarkt HR

Sind Sie auf der Suche nach geeigneten Fach- und Führungskräften im Bereich Controlling? Auf dem Haufe-Stellenmarkt präsentieren Sie sich crossmedial in den relevanten Branchenmagazinen, Online-Portalen und Newslettern für Ihre Zielgruppe. 
Haufe Controlling Office: Zuverlässig kalkulieren, planen und steuern!
Controlling Office

Von Planung und Budgetierung über Kalkulation bis zur Unternehmens- und Liquiditätssteuerung. Inkl. Inhalte zu Corona!
Mehr Erfolg im Controlling: High-Performance im Servicegeschäft
Kampagne_CM_Erfolgreiches Controlling

Erfahren Sie jetzt, wie ein Mittelständler seinen Service-Umsatz erweitert und wie das Controlling zum Erfolg beigetragen hat. Kostenloses Whitepaper downloaden!
Business Performance Management: Ergebnis sichern und Maßnahmen treffen
Business Performance Management: Ergebnis sichern und Maßnahmen treffen

Zusammenfassung Überblick Auch in 2025 gilt es, die Performance und das Ergebnis in den Unternehmen unter dem Aspekt der sich anbahnenden Wirtschaftskrise zu sichern und aktiv zu managen. Dabei muss das Controlling durch die richtigen Instrumente und ...

4 Wochen testen
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem haufe.de Controlling Newsletter - kostenlos und unverbindlich