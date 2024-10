Controlling for Future Fachtagung

Digitale Transformation, KI und Automatisierung zwingen auch die Controllingabteilung zur Veränderung. Die neue Fachtagung "Controlling for Future" bietet Konzepte, Praxisbeispiele und Lösungen, um auch in der digitalen Ära und in wirtschaftlich fordernden Zeiten erfolgreich zu sein.

In einer Zeit, in der sich das Controlling durch digitale Transformation, KI und Automatisierung radikal verändert, stehen Fach- und Führungskräfte im Controlling vor der Herausforderung, ihre Organisationen durch diese Dynamik zu steuern. Der Umgang mit immer größeren Datenmengen, neuen Technologien und sich wandelnden Rollen erfordert strategische Weitsicht und innovative Ansätze. Dabei will diese Veranstaltungen die Verantwortlichen im Controlling unterstützen.

Vorträge

Einsatz von KI und ChatGPT im Controlling

Florian Bliefert, Trainer und Berater, CA Akademie AG

Datenstrategie und Data Governance – erst planen, dann handeln

Steffen Vierkorn, Geschäftsführer, QUNIS GmbH

Neue Rollenmodelle im Controlling – AOK Niedersachsen

Stephan Schmidt, Geschäftsbereichsleiter Marktsteuerung im Unternehmensbereich Controlling, AOK Niedersachsen

Neuausrichtung der Controlling-Organisation – Good Practice Beispiele

Dr. Veronika Bunk-Sanderson, CFO, E.ON Deutschland

Titus Ottinger, SVP Finanzen, Controlling & IT, Vetter-Pharma Fertigung GmbH & Co. KG

Marianne Bäumle, Head of Group Controlling, KUKA AG

Automatisierung standardisierter Prozesse – RPA in Finance und Controlling bei der apetito AG

Alexander Kaßner, Junior Expert Robotic Process Automation, apetito AG

Tobias Rettig, Werkscontroller, apetito AG

Transformation gestalten, Unternehmenskultur prägen

Jochen Fellhauer, Organizational Development Expert, Global Controlling SE, SAP SE

Isabel Cabanis, Culture Empowerment, RATIONAL AG

Prozess-Gestaltung und Digitalisierung – wesentliche Aspekte für eine erfolgreiche Umsetzung

Helene Eder, Manager, Consultant und Coach, CA Akademie AG

Informationen und Anmeldung

Termin

Donnerstag, 07. November 2024, 9:00 bis 17:30 Uhr

Teilnahmegebühren

595 EUR zzgl. MwSt.

50 EUR Frühbucher-Rabatt bis 6.10.

Weitere Informationen und Anmeldung hier.

Veranstalter und Kontakt

CA controller akademie

Karin Kuschel

Tel.: 08153-88974-0

E-Mail: k.kuschel@ca-akademie.de