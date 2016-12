05.06.2012 | Controller Magazin

Bilderserie: 4 Bilder Das Bücherregal zum Controller Magazin

Bild: Haufe Online Redaktion

Das „Controller Magazin“ steht ab sofort den ICV-Mitgliedern als Blättertool (ePaper) in einem Online-Archiv auf dem Haufe-Themenportal zur Verfügung.

Heute Morgen wurde der Online-Service für die ICV-Mitglieder freigeschaltet. Parallel wurde eine E-Mail mit Informationen zu ihren Zugangsdaten verschickt. Damit können die ICV-Mitglieder ein Passwort für ihre Benutzerkennung (E-Mail) vergeben und haben dann Zugriff zum Portal.

ICV-Mitglieder, die bereits Online-Produkte bei der Haufe-Gruppe beziehen, können normalerweise ihre bisherigen Zugangsdaten weiter nutzen. Dann wurde das Controller Magazin als zusätzliches Produkt ergänzt.

Haben Sie keine E-Mail erhalten?

Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, kann das daran liegen, dass bei der ICV-Geschäftsstelle keine Mailadresse zu Ihren Mitgliedsdaten vorhanden ist. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an die Geschäftsstelle des ICV: per Mail an verein@controllerverein.de oder telefonisch an 08153 - 88 974 - 38.

Der Zugang zum Controller Magazin:

Klicken rechts oben auf „Anmelden“ (S. Abb. 1 in der Bilderserie) Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und klicken den Button „Anmelden“: (S. Abb. 2).

Haben Sie noch kein Passwort zur Anmeldung bei Haufe, so klicken Sie auf den Button „Passwort vergessen“. Dann können Sie ein neues Passwort anfordern. Rechts oben erscheint Ihr Name und in der blauen Produktleiste das "Controller Magazin". Oder Sie klicken auf "mehr" zur Anzeige zusätzlicher Produkte (S. Abb. 3). Klicken Sie dort auf „Controller Magazin“. Danach kommen Sie zur Ausgabenübersicht und können dort das gewünschte Heft auswählen (S. Abb. 4). Angezeigt wird das aktuelle Jahr, weitere Jahrgänge können Sie unten auswählen.

Zugriff für Direktbezieher bei VCW/Haufe

Für Leser des Controller Magazins, die das CM direkt über den Verlag beziehen, werden dann ebenfalls per Mail informiert.

Leser, die das Controller Magazin über den Buchhandel beziehen, wenden sich bitte an ihre Buchhandlung.

Noch Fragen zum Themenportal?

Bitte senden Sie Ihre Fragen per Mail an controlling@haufe.de

