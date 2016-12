17.03.2015 | Veranstaltungskalender

Zur Jubiläumsveranstaltung des Congresses der Controller aktuelle wie historische Highlights zu erwarten. Industrie 4.0, Big Data und Green Controlling werden die Controllerarbeit der nächsten Jahre prägen. Die Controllinggeschichte wird Controllingpionier Dr. Dr. h.c. Albrecht Deyhle reflektieren, der vor 40 Jahren zu den Gründern des ICV zählte und 1976 auch erstmals einen Congress der Controller veranstaltete.

Megatrend in der produzierenden Wirtschaft

Industrie 4.0 macht durch intelligente Vernetzung die Wertschöpfungsprozesse in Echtzeit plan- und steuerbar. Der Mensch als qualifizierter Entscheider bleibt zentraler Faktor; seine Rolle und die Arbeitsinhalte werden sich jedoch grundlegend ändern. Der Congress der Controller 2015 befasst sich mit den Auswirkungen dieser Entwicklung auf Controlling und Controller. „Nie zuvor war Controlling für den unternehmerischen Erfolg so wichtig – nie zuvor hatte Controlling eine solch hohe Anerkennung bei Managern wie Ökonomen – und das weit über die D-A-CH-Region hinaus“, erklärt dazu Siegfried Gänßlen, Vorsitzender des ICV-Vorstands.

Die drei parallelen Themenzentren am Montagnachmittag umfassen folgende Schwerpunkte:

Controlling und Industrie 4.0

Von Big Data zu Executive Decisions

Investitionscontrolling – ein Schwerpunkt des Green Controlling

Am Vormittag des 20. April wird außerdem der ControllerPreis 2015 verliehen.

Termin und Ort

20.–21. April 2015 im CongressCentre im Hotel "The Westin Grand", München

Teilnahmegebühren

Für Mitglieder des ICV: 1.040 EUR

Für Nichtmitglieder: 1.240 EUR

Veranstalter und Anmeldung

Internationaler Controller Verein eV

Münchner Str. 8, D-82237 Wörthsee

Tel. +49 - (0) 8153 - 88 974- 20 / Fax: +49 - (0) 8153 - 88 974-31

E-Mail: verein@controllerverein.de oder online