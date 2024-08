Power BI von Microsoft ist ein leistungsstarkes Werkzeug zur Datenanalyse und -visualisierung. Für Einsteiger Power BI ist es empfehlenswert, sich zunächst mit den Schlüsselkonzepten von DAX vertraut zu machen. DAX (Data Analysis Expressions) ist eine spezielle Formelsprache, die es ermöglicht, tiefgehende und fortschrittliche Berechnungen durchzuführen, um aussagekräftige Berichte und Dashboards zu erstellen.

Ein gutes Datenmodell ist der Schlüssel zum Erfolg in Power BI

Ein gut strukturiertes Datenmodell ist unerlässlich für die optimale Anwendung von DAX. Stellen Sie sicher, dass Ihr Modell Fakten- und Dimensionstabellen numfasst, um eine klare Trennung der Daten und eine effiziente Verarbeitung zu gewährleisten. Ein effektives Datenmodell bildet die Grundlage, auf der DAX seine volle Leistungsfähigkeit entfalten kann.

Berechnete Spalten in Power BI: Eine Einführung

Berechnete Spalten ermöglichen es Ihnen, neue Spalten basierend auf existierenden Daten zu erstellen, welche dann für weitere Analysen genutzt werden können. Sie sind ideal für statische Berechnungen, wie z.B. Umrechnungskurse oder kategorische Zuordnungen. Diese Spalten werden direkt in das Datenmodell aufgenommen und bei der Datenaktualisierung einmal berechnet.

Bild: Alexander Wodtschel/Haufe Online Redaktion Abb. 1: Einfache Umsatzberechnung aus Menge * Preis

Ein häufiger Fehler bei Einsteigern ist der übermäßige Gebrauch von berechneten Spalten, weil die Excel-Logik auf Power BI übertragen wird. Doch bedenken Sie: Berechnete Spalten beanspruchen zusätzliche Speicherressourcen (RAM) und können bei großen Datenmengen die Performance beeinträchtigen. Prüfen Sie daher stets, ob die benötigten Spalten nicht bereits in Power Query oder direkt in der SQL-Datenquelle erstellt werden können. Kennzahlen wie Umsatz / Sales (Beispiel in Abb. 1) sollten besser mit Measures berechnet werden anstatt in Spalten.

Measures in Power BI: Flexibilität und Performance

Kontext ändern. Sie sind besonders nützlich für Aggregationen wie Summen oder Durchschnitte und spielen eine zentrale Rolle bei der Berechnung von Key Performance Indicators (KPIs).

Nützliche DAX-Funktionen für Measures

Zeitintelligenz-Funktionen : Nutzen Sie TOTALYTD (Kumulierter Jahreswert), SAMEPERIODLASTYEAR (Vorjahreswert der gleichen Periode) oder DATESBETWEEN (Kumulierter Wert von – bis), um Zeiträume zu vergleichen und Trends zu analysieren.

: Nutzen Sie TOTALYTD (Kumulierter Jahreswert), SAMEPERIODLASTYEAR (Vorjahreswert der gleichen Periode) oder DATESBETWEEN (Kumulierter Wert von – bis), um Zeiträume zu vergleichen und Trends zu analysieren. Datum- und Zeitfunktionen : Verwenden Sie DATE, YEAR oder NOW, um mit Datums- und Zeitwerten zu arbeiten.

: Verwenden Sie DATE, YEAR oder NOW, um mit Datums- und Zeitwerten zu arbeiten. Logische Funktionen : IF, AND und OR helfen Ihnen, komplexe Bedingungen zu überprüfen und entsprechende Werte zurückzugeben.

: IF, AND und OR helfen Ihnen, komplexe Bedingungen zu überprüfen und entsprechende Werte zurückzugeben. Mathematische Funktionen: SUM, ROUND und SQRT ermöglichen es Ihnen, mathematische Operationen auf Ihre Daten anzuwenden.

Die CALCULATE-Funktion: Der Game-Changer in Power BI

Eine der wichtigsten Funktionen, um tiefere Einblicke in Ihre Berichte zu gewinnen, ist die CALCULATE-Funktion. Die CALCULATE-Funktion ermöglicht es Ihnen, den Kontext einer Berechnung innerhalb einer Measure zu ändern, wobei der Kontext durch die Umgebung bestimmt wird, in der Ihre Berechnung durchgeführt wird. Mit der CALCULATE-Funktion können Sie problemlos Zeitintelligenzberechnungen durchführen und hochwertige Einblicke in Power BI gewinnen. Stellen Sie sich vor, Sie möchten den Gesamtumsatz für Bestellungen von Kunden aus den USA berechnen. Mit der CALCULATE-Funktion können Sie den Kontext Ihrer Berechnung so ändern, dass nur die Daten berücksichtigt werden, die den gewünschten Kriterien entsprechen. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie komplexe Filterbedingungen anwenden möchten, um präzise und relevante Analysen durchzuführen. Zum Beispiel könnte ein Measure wie "Sales USA" wie in Abb. 2 aussehen. Bild: Alexander Wodtschel/Haufe Online Redaktion Abb. 2: Umsatzberechnung mit Measure In diesem Measure summiert die SUM-Funktion alle Werte in der Spalte Sales der Tabelle Orders (Abb. 1). Die CALCULATE-Funktion ändert den Kontext der Berechnung, indem sie die Bedingung CustomerList[Country] = "USA" anwendet, wozu ein Bezug zu einer Spalte in den Kundenstammdaten herangezogen wird. Dadurch werden nur die Bestellungen von Kunden aus den USA in die Berechnung einbezogen.

Die Flexibilität der CALCULATE-Funktion ermöglicht es Ihnen, vielseitige und anpassungsfähige Berechnungen durchzuführen. Sie können diese Funktion nutzen, um eine Vielzahl von Szenarien zu analysieren, von zeitbasierten Vergleichen bis hin zu spezifischen Geschäftslogiken, die auf verschiedenen Dimensionen und Tabellen basieren.

Visual Calculations in Power BI: Neue Möglichkeiten im Jahr 2024

Anfang des Jahres 2024 wurden in Power BI Berechnungen innerhalb einer Visualisierung ermöglicht. Diese Funktion, die sich noch in der Vorschau befindet, muss zunächst in den Optionen aktiviert werden. Visual Calculations erlauben es Ihnen, Berechnungen direkt in einer Visualisierung vorzunehmen, ohne dass dafür ein eigenes Measure erstellt werden muss. Diese Möglichkeit bietet neue Flexibilität und Performance. Beachten Sie jedoch, dass Sie den Überblick behalten müssen, in welchen Visuals Berechnungen angelegt wurden. Für mehrfach verwendete Berechnungen ist die Erstellung eines Measures vorzuziehen.

Fazit

Der Artikel hat die grundlegenden Berechnungsmöglichkeiten in Power BI beleuchtet, ohne dabei zu sehr ins Detail zu gehen. Einige Themen, wie berechnete Tabellen, wurden bewusst ausgelassen, um den Fokus auf die wichtigsten Aspekte zu legen. Einsteigern wird empfohlen, sich zunächst mit den Grundlagen von DAX vertraut zu machen und einfache Berechnungen auszuprobieren, bevor sie sich an komplexere Funktionen wagen.

Mit DAX lassen sich eine Vielzahl von Fragestellungen, von einfachen bis hin zu komplexen, beantworten. Es gibt oft mehrere Wege, um ein Ziel zu erreichen. Während die Wahl des Ansatzes bei einfachen Berechnungen noch nicht so entscheidend sein mag, kann eine effizient geschriebene Formel bei komplexeren Berechnungen erhebliche Unterschiede in der Performance bewirken. Kein Nutzer wartet gerne mehrere Sekunden, bis sich ein Visual berechnet hat, insbesondere wenn er viel mit Slicern arbeitet und sich das Visual mehrfach neu berechnen muss.