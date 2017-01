27.01.2017 | Manager-Haftung

Der Abschluss einer D&O-Versicherung kann sich, bei guten Vertragsbedingungen, als Rettungsring erweisen

Die D&O-Versicherung ist ein Schutzschirm für Manager und Führungskräfte. Angesichts der gestiegenen erheblichen Haftungsrisiken des Führungspersonals bei Compliance-Verstößen ist eine effektive Versicherung gegen daraus resultierende Regressansprüche dringend zu empfehlen. Doch Vorsicht und Umsicht beim Abschluss ist geboten.

Die Fälle, in denen der Compliance-Beauftragte für Schäden sowohl im Unternehmen selbst als auch gegenüber Dritten persönlich haftet, häufen sich.

Compliance-Regeln implementieren, Einhaltung gewähleisten

Neben der strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Leitungspersonals (BGH, Urteil v. 17.7.2009, 5 StR 394/08 zur Garantenpflicht, betrügerische Abrechnungen zu unterbinden)

sehen die Gerichte die Unternehmensführung zunehmend in der Verantwortung, die Implementierung umfassender Compliance-Regeln zu veranlassen

und zu gewährleisten, dass die gesetzlichen Regeln eingehalten, die Einhaltung effektiv kontrolliert wird sowie Vorkehrungen gegen Übertretungen geschaffen werden (LG München, Urteil v. 10.12.2013, 5 HK O 1387/10).

Schutz der Führungsebene durch D&O- Versicherung

Die Risiken des Leitungspersonals, das heißt

der Vorstände,

der Aufsichtsräte,

der Geschäftsführung,

sowie auch der leitenden Angestellten

im Falle eines durch einen Compliance-Verstoß entstehenden Schadens persönlich in Anspruch genommen zu werden, sind durch die seitens der Rechtsprechung gestellten Anforderungen erheblich gewachsen. Exakt an dieser Schnittstelle setzt die D&O (Directors and Officers)-Versicherung an. Sie soll dem Führungspersonal eines Unternehmens Schutz vor schadensrechtlichen Folgen von Fehleinschätzungen, Fehlentscheidungen, Verletzung der Aufsichtspflicht und sonstigen Sorgfaltspflichtverletzungen bieten.

Das Risikobewusstsein der Manager ist signifikant gestiegen

Wie die neuere Untersuchung eines Spezialversicherers, der in Köln ansässigen VOV-GmbH, zur Managerhaftung belegt ist das Bewusstsein des Führungspersonals in Unternehmen für die persönlichen Risiken, die durch Regelverletzungen entstehen, nicht zuletzt infolge dieser Rechtsprechung enorm gewachsen. Die Studie beruht auf der Befragung von 200 Geschäftsführern nicht inhabergeführter Unternehmen mit einer Bilanzsumme von mindestens 50 Millionen Euro. Die Befragung wurde im November 2016 durchgeführt. Ein Großteil der Geschäftsführer gab an, sich hohen Risiken durch mögliche Sorgfaltspflichtverletzungen ausgesetzt zu sehen. Die Risikobewertung erfolgte in der Reihenfolge

Inanspruchnahme durch Insolvenzverwalter ,

, dienstvertragliche Auseinandersetzungen,

Auseinandersetzungen, Vermögensschäden durch Kalkulationsfehler ,

, Schäden durch Nichtbeachtung von Compliance-Vorschriften

genannt .

Risiko der Inanspruchnahme durch den Insolvenzverwalter

In der Praxis ist tatsächlich das Risiko der Inanspruchnahme durch einen Insolvenzverwalter enorm gestiegen.

Nach den Angaben der Geschäftsführer fehlt in 56 % der Unternehmen ein Notfallplan bzw. ein Frühwarnsystem für eine drohende Insolvenz.

Die Gefahr, im Falle von Zahlungsschwierigkeiten ein Insolvenzverfahren zu spät einzuleiten und hierfür später in Regress genommen zu werden, wird daher zu Recht als besonders hoch eingeschätzt, zumal in diesen Fällen die Forderungen schnell in die Millionen gehen.

Gewinnmaximierung vielfach immer noch wichtiger als Regeltreue

Im Fall eines Widerstreit von Compliance und Geschäftschance ist die Bereitschaft zu Regelverletzungen immer noch sehr hoch.

Zu denken gibt, dass trotz des hohen Risikobewusstseins der Manager 60 % der Befragten im Fall des Sichbietens einer besonders lukrativen Geschäftsgelegenheit bereit wären, die Verwirklichung der besonderen Geschäftschance über die Einhaltung Compliace-Regeln zu stellen.

Versicherungsprämie muss im Einzelfall ausgehandelt werden

Beim Abschluss der Versicherung spielt die Höhe der Prämie nach Auskunft der Manager keine entscheidende Rolle. Zur Höhe einer solchen Prämie sind allgemeine Aussagen auch kaum möglich. Die Höhe der Prämie wird stets aufgrund einer besonderen Risikobewertung festgelegt, wobei

das allgemeine Standing des Unternehmens

und die Qualität des bereits implementierten Compliance-Systems

eine wesentliche Rolle spielen.

Im Schnitt zahlen Sartup-Unternehmen eine um 20 % höhere Prämie.

Was bei Vertragsabschluss zu beachten ist

Besonders kleine mittelständische Unternehmen sollten sich bei Abschluss eines grundsätzlich empfehlenswerten D&O Versicherungsvertrages gegebenenfalls rechtlich beraten lassen. Wichtig sind insbesondere folgende Punkte:

Der Versicherungsvertrags sollte sowohl die Außenhaftung , also die Haftung gegenüber Dritten, als auch die Innenhaftung, also die Haftung gegenüber dem Unternehmen selbst abdecken.

, also die Haftung gegenüber Dritten, als auch die also die Haftung gegenüber dem Unternehmen selbst abdecken. Die Versicherungssumme sollte nicht zu gering gewählt werden. 70 % der Versicherten wählten 2016 eine Versicherungssumme zwischen 2,5 und 10 Millionen Euro.

sollte nicht zu gering gewählt werden. 70 % der Versicherten wählten 2016 eine Versicherungssumme zwischen 2,5 und 10 Millionen Euro. Der Vertrag sollte eine so genannte Rückwärtsdeckung , d.h. eine Abdeckung bereits vor Vertragsschluss entstandener, noch nicht bekannter Risiken sowie eine Vorwärtsdeckung , d.h. eine Abdeckung der sich erst nach Vertragsbeendigung verwirklichenden Risiken enthalten.

, d.h. eine Abdeckung bereits vor Vertragsschluss entstandener, noch nicht bekannter Risiken sowie eine , d.h. eine Abdeckung der sich erst nach Vertragsbeendigung verwirklichenden Risiken enthalten. Die Versicherungsbedingungen sollten klar und transparent sein und

sein und keine unübersehbare Zahl an Ausschlusstatbeständen enthalten.

enthalten. Die Versicherungsbedingungen sollten eine schnelle und unkomplizierte Schadensabwicklung ermöglichen.

Gerade auf der Komplexität der Vertragsbedingungen beruhr die oft geäußerte Vorbehalt, die D§O nütze im Ernstfall nichts. Die Beratung durch einen sachkundigen Rechtsanwalt kann hier Gegenteiliges bewirken durchaus sinnvoll sein.

Hintergrund: Innenhaftung und Abtretungsverbot

Bisher konnte es bis zur Versicherungsleistung Jahre dauern, um zu klären, ob der Schaden ein Versicherungsfall ist.

Nach einem BGH-Urteil können in Zukunft das Haftungsverfahren und das Verfahren um den Versicherungsschutz Verfahren zu einem einheitlichen Verfahren zusammen­gefasst werden.

Die BGH-Richter haben eine Abtretung der Ansprüche des Geschäftsführers an das Unternehmen jetzt ausdrücklich zugelassen haben (BGH, Urteile vom 13.4.2016, IV ZR 304/13, IV ZR 51/14).

Viele D&O-Versicherer haben ein Abtretungsverbot (auch: Verpfändungsverbot) in ihren Geschäftsbedingungen vorgegeben um sich vor Fällen zu schützen, in denen die ernsthaften Absicht der jeweiligen Versicherungsnehmerin fehle ,, ihren gegenwärtigen Geschäftsführer tatsächlich auf Schadenersatz in Anspruch zu nehmen. Das ist aber aus Sicht des BGH nicht haltbar.

Für Unternehmen, die nach einem Schadensfall mit dem fehlerbehafteten Geschäftsführer dennoch weiter machen wollen, ist dase rfreulich: Sie müssen nicht extra gegen ihren Manager klagen – mit den damit verbundenen Friktionen und negativen Auswirkungen im und auf das Alltagsgeschäft.

Compliance-Verantwortung

Im Rahmen seiner Legalitätspflicht hat ein Vorstandsmitglied dafür Sorge zu tragen, dass unternehmen so organisiert und beaufsichtigt wird, dass keine Gesetzesverstöße erfolgen.

Seiner Organisationspflicht genügt ein Vorstandsmitglied bei entsprechender Gefährdungslage nur dann, wenn er eine auf Schadensprävention und Risikokontrolle angelegte Compliance-Organisation einrichtet (LG München, Urteil v. 10.12.2013, 5 HK O 1387/10).