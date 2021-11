Sicherheit und Datenschutz bei Instant Messaging

Bild: MEV-Verlag, Germany Wie funktioniert Ihr Messenger-Dienst und wie sicher sind Ihre Nachrichten?

Welche Gefahren birgt die dienstliche und private Nutzung von WhatsApp & Co? Was sind die technischen Grundlagen moderner Messenger-Dienste und wo sind ihre Schwachstellen? Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat dazu Infos zu mit dem Schwerpunkt auf Sicherheit und Datenschutz veröffentlicht.