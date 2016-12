18.05.2016 | IT-Sicherheit

Verschlüsselung als zentrales Element der IT-Sicherheit

Hackerangriffe und Cyber-Attacken – was sich wie Begriffe eines Actionfilms anhören, in dem ein Weltkonzern bedroht wird – ist „normaler“ Alltag in der digitalen Welt. Betroffen kann davon jeder sein, auch kleine und mittlere Unternehmen. Mit immensen finanziellen Folgen: durchschnittlich kostet eine Cyberattacke ein KMU 38.000 US-Dollar.

Eine Möglichkeit, sensible Daten und Betriebsgeheimnisse zu schützen, kann die Verschlüsselung sein. Wie das funktioniert und wann eine Verschlüsselung sinnvoll ist, erklärt der Leitfaden "Vertraulichkeitsschutz durch Verschlüsselung - Strategien und Lösungen für Unternehmen", der vom Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie (Fraunhofer SIT) erstellt wurde und beim Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung als kostenlos heruntergeladen werden kann.

IT-Sicherheit durch Verschlüsselung

Verschlüsselung kann auf mehreren Ebenen stattfinden. Verschlüsseln lassen sich z. B.

Datenträger,

Daten in einer Cloud, aber auch

E-Mails.

Fraunhofer-Institut: Verschlüsselungsmethoden an Unternehmenstyp anpassen

Der Leitfaden stellt verschiedene Verschlüsselungsmöglichkeiten vor u. a. für

Klein- und mittlere Unternehmen,

Freiberufler,

Beratungsfirmen sowie

Firmen mit Außendienstmitarbeitern.

IT-Sicherheit bei einer Versicherung mit Außendienstmitarbeitern

Hier ist es z. B. wichtig,

vertrauliche Informationen über Kunden wie Adressdaten, Angebote, Verträge und Umsätze sowie

Informationen über strategische Planungen, kundespezifische Preiskalkulationen oder Vertriebsanweisungen, die einen hohen Wert für Konkurrenzunternehmen darstellen,

zu schützen.

Zu den Verschlüsselungsmaßnahmen für den Außendienstler der Versicherung zählen u. a.

die Notebook-Festplatten sowie

die Texte von E-Mails und die beigefügten Anhänge zu verschlüsseln.

Angebote an Kunden sollten allerdings generell nicht per E-Mail, sondern besser über ein eigenes sicheres webbasiertes Kundenportal oder den klassischen Postweg verschickt werden. Werden Cloud-Dienste genutzt, muss darauf geachtet werden, dass die Daten verschlüsselt übertragen und zudem beim Provider verschlüsselt gehalten werden.

