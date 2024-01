BSI-Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2023

Bild: Pexels

Mit seinem Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland gibt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) jährlich einen umfassenden Überblick über die Bedrohungen im Cyberraum. Für den Bericht für das Jahr 2023 lautet das Fazit: Die Bedrohung im Cyberraum ist so hoch wie nie zuvor, Ransomware ist und bleibt die größte Gefahr.