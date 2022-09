Keine Anrechnung von Quarantänezeiten auf den Urlaub

Bild: Pixabay Wenn der Coronatest im Urlaub positiv ist, bedeutet das in Zukunft nicht mehr den Verlust von Urlaubstagen

Was in der Rechtsprechung lange umstritten war und nun vom EuGH geklärt werden soll, will der Gesetzgeber nun regeln - zumindest für die Zukunft: Quarantänezeiten werden nach dem neuen § 59 Abs. 1 IfSG nicht mehr auf den Urlaub angerechnet.