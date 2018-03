Unerledigte Arbeitsaufgaben am Wochenende zu erledigen, kann die Erholungsqualität der restlichen Freizeit erhöhen. Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Am Wochenende zu arbeiten gilt gemeinhin als schlecht für die Work-Life-Balance. Unter bestimmten Voraussetzungen kann das Erledigen von Aufgaben am Wochenende aber durchaus förderlich für die Erholung sein.

Das kennt jeder: Freitagabend und noch nicht alle Arbeit ist erledigt. Wenn man dann ins Wochenende startet, kann es einem passieren, dass die Gedanken um die liegen gebliebene Arbeit kreisen und man sich nicht richtig erholen kann. In solch einem Fall kann es für Entlastung sorgen, wenn man die Freizeit nutzt, um produktiv zu sein.

Unerledigte Arbeit lässt am Wochenende nicht zur Ruhe kommen

In einer 3-monatigen Studie konnte ein Forscherteam vom Lehrstuhl für Organisations- und Personalpsychologie der Universität Rostock nachweisen, dass es schwer fällt, gedanklich abzuschalten, wenn es unerledigte Arbeit gibt. Und wer nicht abschalten kann, kann sich auch nicht erholen.

Studienteilnehmer protokollieren ihr Arbeitsverhalten am Wochenende

83 Berufstätige aus unterschiedlichen Branchen haben für die Studie am Ende ihrer Arbeitswoche notiert, ob und wie viel Arbeitsaufgaben unerledigt geblieben sind. Mit Wochenbeginn haben sie dann aufgeschrieben, ob sie an den Aufgaben in ihrer Freizeit gearbeitet haben, in welchem Umfang, mit welchem Ergebnis und wie es ihnen damit ging.

Arbeit am Wochenende wirkt sich negativ auf die Erholung aus, aber ...

Beim Auswerten der Daten zeigte sich, dass Arbeiten am Wochenende die Erholungsqualität verschlechtert.

Es konnte aber auch nachgewiesen werden, dass das Abschalten und die Erholung besser ausfallen, wenn unerledigte Aufgaben übers Wochenende erledigt werden kann. Denn so entsteht innere Ruhe.

Abarbeiten von unerledigten Aufgaben am Wochenende ist begrenzt vorteilhaft

Damit die Work-Life-Balance stimmt, ...