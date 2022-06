Sommerzeit ist Hitzezeit: Tipps zum Hitzeschutz am Arbeitsplatz

Sommerliche Temperaturen: Homeoffice: Hier gibt es kein Hitzefrei

In der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättVO) ist geregelt, dass an einem Arbeitsplatz mit einer Raumtemperatur von mehr als 35 Grad in der Regel nicht gearbeitet werden kann. Diese Regel gilt allerdings nicht fürs Homeoffice. Welchen Hitzeschutz gibt es in Büro und Homeoffice? Weiter