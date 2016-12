Wie Sie trotz Hitze arbeiten können

22.06.2016 | Und es gibt ihn doch: den Sommer

Hitze im Sommer - einfach mal den Schlips ablegen

Bild: Haufe Online Redaktion

Die ersten wirklich heißen Tage, endlich! Doch wer dann arbeiten muss, denkt mit gemischten Gefühlen an die Hitze. Auch im Büro müssen Schutzmaßnahmen ergriffen werden, damit die Arbeit erträglich bleibt.

Endlich Sonne! Das helle Licht gibt uns Energie und Schwung. Doch zu viel davon, kann auch anstrengend sein und zwar nicht nur in der prallen Sonne draußen. Scheint die Sonne permanent zum Fenster herein, heizt sich der Raum auf. Temperaturen um die 30°C sind nichts Ungewöhnliches, wenn kein Sonnenschutz vorhanden ist und nicht ausreichend am Morgen gelüftet wird.

Hitze im Büro - das sorgt für ein gutes Raumklima

In den frühen, kühleren Morgenstunden – bis max. 10 Uhr – lüften.

Den Sonnenschutz herunterlassen oder Vorhänge zuziehen, bevor die Sonne in den Raum scheint.

Wenn nötig, Ventilatoren oder mobile Klimageräte aufstellen. Dabei darauf achten, dass keiner im Zug sitzt.

Nicht benötigte elektrische Geräte und Beleuchtung ausschalten, denn sie erzeugen zusätzliche Wärme.

Dass sollten Chefs ihren Mitarbeitern gönnen, damit sie trotz Hitze arbeiten können

Lockern Sie die Kleiderordnung. Lassen Sie kurzärmlige Hemden und Blusen sowie den Verzicht auf Krawatte und Jackett zu.

Stellen Sie Wasser oder Saftschorle zu Verfügung.

Organisieren Sie die Arbeitszeiten flexibel.

Hitze im Sommer - darauf kann jeder selbst achten

Tragen Sie leichte, luftige Kleidung und Schuhe.

Essen Sie leichte Kost in kleinen Portionen.

Umso heißer es ist, umso mehr sollten Sie trinken. 3 l oder mehr können es durchaus sein.

Lassen Sie immer wieder kaltes Wasser über Ihre Handgelenke laufen.

Unser Tipp: Legen Sie sich ab und zu ein gut gekühltes Cool-Pack auf die Stirn und oder in den Nacken.

