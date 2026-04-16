KI im Bauwesen und ihre Folgen für den Arbeitsschutz

KI in Form von sogenannten KI-Assistenten wird zunehmend in der Bauplanung von Gebäuden eingesetzt. Sie dienen unter anderem der Identifizierung von potenziellen Sicherheitsmängeln in den Bauplänen. Ihre Anwendung bedeutet nicht nur eine Revolution für die Planungs- und Bauumsetzungspraxis von Architekten, Ingenieuren und Bauherren, sondern auch eine fundamentale Neuausrichtung der Sicherheitsstrategien der Unternehmen.

War IT bislang nur ein Hilfsmittel für eine bessere und effizientere Bauplanung, wird KI immer mehr zu einem Partner auf Augenhöhe des Menschen bei der Umsetzung von Bauprojekten. Das bedeutet auch: Von der Zuverlässigkeit und Transparenz der KI-Instrumente ist sowohl die Sicherheit der am Bauprojekt beteiligten Beschäftigten als auch die Sicherheit der Menschen abhängig, die später das Gebäude benutzen oder bewohnen werden. Neben der Sicherheit der Arbeitsbedingungen bei der Gebäudeentstehung und des fertiggestellten Gebäudes müssen Unternehmen nun auch die KI-Sicherheit mitberücksichtigen. Dies hat wiederum weitreichende Auswirkungen auf die Risiko- und Gefährdungsbeurteilungen, die Kompetenzen der für die Sicherheit verantwortlichen Mitarbeitenden sowie die rechtlichen Konsequenzen von Sicherheitsfehlern und -defiziten. Unternehmen und ihre Beschäftigten müssen dafür Sorge tragen, dass nicht nur Sicherheit bei der Bauumsetzung, sondern auch des Planungsinstruments KI gewährleistet ist.

KI-Verordnung: Hochrisikosysteme

Diese Neubewertung von IT-Sicherheit wird durch die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen der EU-KI-Verordnung (AI Act), die am 1. August 2024 in Kraft getreten ist, zusätzlich bedeutsam. Die Verordnung stuft KI-Systeme in vier Risikostufen ein. Das Risikopotenzial wird dabei nach den beiden Fragen bewertet: Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Schaden durch die KI auftritt? Und wie groß könnte der verursachte Schaden sein? Die Anwendung der KI-Verordnung erfolgte dabei schrittweise: Verbote für sogenannte „Inakzeptable KI-Risiken“ gelten bereits seit Februar 2025, Regeln für Systeme mit minimalen und begrenzten Risiken seit August 2025 und die meisten Vorschriften für „Hohes Risiko“ ab August 2026. Hochrisiko-KI-Systeme unterliegen strengeren Vorschriften in Bezug auf Daten-Governance, Transparenz, Dokumentation sowie Sicherheit. Sie müssen in jedem Fall einer Konformitätsbewertung unterzogen werden.

Haftung bei Planungsfehlern

KI-Systeme, welche in der Planungsphase von Bauprojekten eingesetzt werden, werden voraussichtlich in der Mehrzahl der Fälle in die Kategorie der Hochrisiko-KI-Systeme fallen. Dies geschieht vor allem dann, wenn ihre berechneten Ergebnisse direkte Auswirkungen auf die Sicherheit von Gebäuden haben. Denn sie müssen die in der EU-KI-Verordnung festgelegten strengen Anforderungen genügen, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Bauplanung und -durchführung zu gewährleisten. Das birgt ein nicht zu unterschätzendes rechtliches Problem für Unternehmen: Denn die Haftungsfrage bei Planungsfehlern, die direkt oder indirekt durch die KI verursacht wurden, ist nach wie vor strittig. Nach aktuellem Stand, so Experten, muss es vom Einzelfall abhängig gemacht werden, ob der Hersteller, der Bauplaner oder der einzelne Anwender im Schadensfall zur Verantwortung gezogen wird.

Risikobeurteilung

Die Einführung von KI erfordert von nun an in jedem Fall eine deutlich erweiterte Gefährdungsbeurteilung. Diese muss nun auch eine Analyse des KI-Tools beinhalten, wobei unter anderem die Zuverlässigkeit und Transparenz des Algorithmus überprüft werden muss. Die Sicherheit der Planung hängt aber auch entscheidend von der Qualität der verwendeten Daten ab, mit denen die KI trainiert wurde. Wenn KI-Systeme Risikoeinschätzungen automatisieren, müssen darüber hinaus diese Ergebnisse durch die verantwortlichen Beschäftigten validiert werden.

Kompetenzerweiterung

Diese Erweiterung der Gefährdungsbeurteilung, insbesondere die Überprüfung der Risikoberechnungen durch das KI-System, bedingt aber auch verstärkte IT-Kompetenzen der verantwortlichen Beschäftigten. Die neue EU-Verordnung verlangt sogar, dass das zuständige Personal über ein ausreichendes Maß an KI-Kompetenz verfügen muss. Daher müssen die Beschäftigten einschlägig geschult werden, unter anderem darüber, wie die von der KI berechneten Ergebnisse zu bewerten sind, ob diese die Sicherheit auf der Baustelle wirklich verbessern helfen oder ob durch sie sogar eher das Gegenteil bewirkt wird.