Homeoffice, Videokonferenzen und Webmeetings gibt es schon länger, jedoch erleben wir durch die Corona-Pandemie gerade einen enormen Schub in der Nutzung digitaler Möglichkeiten zur Information, Kommunikation und in einigen Bereichen auch Dienstleistungserbringung.

Für das BGM und insbesondere für die Angebote zur Gesundheitsförderung führten die Ausgangsbeschränkungen zu einem abrupten Ende der Vor-Ort-Termine in Unternehmen. Auch alle Maßnahmen in Turnhallen, Fitnessstudios und Gesundheitszentren wurden gestoppt.

BGM in und nach der Krise

Während Gesundheitsschutz in dieser Krise im Mittelpunkt steht, stellen sich viele BGM-Verantwortliche in Unternehmen und erst recht Dienstleister die Frage, wie es in der Krise und danach weitergeht. Muss es zukünftig stets einen Mix aus analogen und digitalen Angeboten geben? Wie gestalten sich eigentlich Gesundheitsförderung und BGM bei Menschen im Homeoffice und vor allem bei Reisenden in Bahn, Flugzeug und Hotels?

Kostenloses Online-Seminar

Das Online-Seminar "BGM im Homeoffice: Verrückte Idee - oder was lernen wir durch Krisen wie Corona?" stellt dar,

welche Digitalangebote der betrieblichen Gesundheitsförderung bereits heute schon verfügbar sind,

wie digitale Tools für die Information, Kommunikation und Organisation helfen, ein BGM unabhängig von Ort und Zeit zu managen,

welche Ideen Dienstleister haben, um auch zukünftig in vergleichbaren Situationen wie der Corona-Krise Gesundheitsangebote für Beschäftigte anzubieten.

Termin: 24. Juni 2020, 10:00 Uhr, Dauer: ca. 90 Minuten

