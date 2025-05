Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) dienen Unternehmen, die nachhaltiger wirtschaften wollen, als Orientierung. Bei der strategischen Umsetzung der SDGs soll künftig die ISO 53001 helfen. Die Norm befindet sich noch in Entwicklung und soll einen strukturierten Rahmen für SDG-Management bieten.

Die internationale Norm ISO 53001 soll Unternehmen und Organisationen künftig dabei unterstützen, die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele systematisch in ihre Strategien und Prozesse zu integrieren. Das standardisierte Regelwerk der ISO richtet sich an Unternehmen aller Größen und Branchen, die Nachhaltigkeit strukturiert und wirksam in ihrer Organisation verankern wollen.

Im Mittelpunkt steht ein systematischer Managementansatz in vier Schritten, der bereits aus Normen wie der ISO 14001 (Umweltmanagement) bekannt ist:

Definition von Zielen Planung von konkreten Maßnahmen Prüfung der praktischen Umsetzung Kontinuierliche Optimierung der Prozesse

Ziele der Norm ISO 53001

Die ISO 53001 soll Unternehmen helfen, das oft abstrakte Konzept der SDGs in konkrete, überprüfbare Managementprozesse zu überführen. Verantwortliche im Nachhaltigkeitsmanagement können mithilfe der internationalen Norm relevante Ziele identifizieren, Wechselwirkungen erkennen und deren Umsetzung messbar machen. Gleichzeitig dient die ISO als Werkzeug, um Transparenz gegenüber internen und externen Stakeholdern zu schaffen – etwa in der Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Die Norm lässt sich skalierbar anwenden – von kleinen Organisationen bis zu internationalen Konzernen. Besonders nützlich ist sie für Unternehmen, die mit ESG-Kriterien arbeiten oder ihre Wirkung in Lieferketten nachweisen müssen.

Wer soll die Norm nutzen?

Die ISO 53001 richtet sich an:

Unternehmen und Organisationen, die ihre SDG-Aktivitäten systematischer gestalten möchten

Nachhaltigkeits- und CSR-Manager:innen, die bestehende Strategien weiterentwickeln wollen

Organisationen, die bereits nach ISO-Normen arbeiten und eine Ergänzung zu ISO 14001 (Umweltmanagement) oder ISO 50001 (Energiemanagement) suchen

Unternehmen, die auf EU-Richtlinien wie CSRD oder CSDDD reagieren müssen und SDG-Bezüge sauber dokumentieren wollen

Wer entwickelt die Norm?

Die ISO 53001 wird von der International Organization for Standardization (ISO) entwickelt. Maßgeblich beteiligt ist das Technische Komitee ISO/TC 309, das sich mit Governance und Compliance befasst. Die Entwicklung erfolgt in enger Abstimmung mit dem United Nations Development Programme (UNDP), welches die Inhalte auf die globalen Nachhaltigkeitsziele ausrichtet.

Auch nationale Normungsorganisationen – in Deutschland etwa das Deutsche Institut für Normung (DIN) – sind eingebunden, um Anforderungen verschiedener Länder in den Standard einfließen zu lassen.

Wann wird die Norm veröffentlicht?

Die ISO 53001 befindet sich derzeit noch im Entwurfsstadium (Working Draft). Eine Veröffentlichung als finaler Standard wird voraussichtlich frühestens Ende 2025 erwartet. Möglicherweise erscheint zunächst eine Vorversion (Draft International Standard), mit der Unternehmen schon erste praktische Erfahrungen sammeln können.

Parallel entwickelt die ISO zudem die ISO/PAS 53002 als praxisorientierten Leitfaden. PAS steht für Publicly Available Specification und dient als Arbeitsheft zur eigentlichen ISO-Anleitung. Es soll praxisnahe Unterstützung bieten, etwa bei der Auswahl geeigneter SDGs oder der Ermittlung von Leistungskennzahlen.

Was wird die ISO 53001 regeln?

Obwohl die finale Fassung noch nicht vorliegt, lässt sich bereits jetzt ein Überblick über die geplanten Inhalte geben. Die Norm soll unter anderem folgende Anforderungen stellen:

Analyse der SDG-Relevanz : Welche Ziele sind für das Unternehmen besonders relevant?

: Welche Ziele sind für das Unternehmen besonders relevant? Strategische Integration : Wie werden die ausgewählten SDGs in Unternehmensziele überführt?

: Wie werden die ausgewählten SDGs in Unternehmensziele überführt? Rollen und Verantwortlichkeiten : Wer ist intern zuständig und wer wird eingebunden?

: Wer ist intern zuständig und wer wird eingebunden? Maßnahmenplanung und -umsetzung : Welche konkreten Schritte folgen aus der Zielsetzung?

: Welche konkreten Schritte folgen aus der Zielsetzung? Monitoring und Berichterstattung : Wie werden Fortschritte gemessen und kommuniziert?

: Wie werden Fortschritte gemessen und kommuniziert? Kontinuierliche Verbesserung: Wie werden Maßnahmen regelmäßig überprüft und angepasst?

Beziehung zu anderen Normen

Die ISO 53001 lässt sich sinnvoll mit bestehenden Standards kombinieren. Besonders relevant:

ISO 14001 (Umweltmanagement): Ergänzung um soziale und wirtschaftliche Aspekte der SDGs

(Umweltmanagement): Ergänzung um soziale und wirtschaftliche Aspekte der SDGs ISO 50001 (Energiemanagement): Beitrag zu SDG 7 „bezahlbare und saubere Energie“

(Energiemanagement): Beitrag zu SDG 7 „bezahlbare und saubere Energie“ ISO 9001 (Qualitätsmanagement): Integration von Nachhaltigkeit in Geschäftsprozesse

(Qualitätsmanagement): Integration von Nachhaltigkeit in Geschäftsprozesse ISO 26000 (Leitfaden für gesellschaftliche Verantwortung): konzeptioneller Rahmen

Organisationen, die bereits nach diesen Normen arbeiten, können die ISO 53001 als Erweiterung nutzen, ohne bestehende Systeme komplett neu aufsetzen zu müssen.

Wie sich Unternehmen auf die ISO 53001 vorbereiten können

Auch wenn unklar ist, wann die Norm veröffentlicht wird, können Unternehmen bereits jetzt aktiv werden. Wer frühzeitig beginnt, verschafft sich einen Startvorteil – insbesondere im Kontext wachsender Berichtspflichten wie der CSRD oder der Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Die sinnvollsten Schritte sind:

SDG-Analyse realisieren : Welche Ziele passen zur Geschäftstätigkeit?

: Welche Ziele passen zur Geschäftstätigkeit? Zuständigkeiten klären : Wer übernimmt das SDG-Management?

: Wer übernimmt das SDG-Management? Ziele operationalisieren : Konkrete und messbare Maßnahmen definieren

: Konkrete und messbare Maßnahmen definieren Kennzahlen entwickeln: Wie lassen sich Fortschritte belegen?

Fazit: Globale Norm für SDG-Management

Mit der ISO 53001 entsteht ein global anerkannter Standard für das Managementsystem der Sustainable Development Goals und ein wichtiges Werkzeug für Unternehmen, die Nachhaltigkeit ernsthaft und wirksam gestalten wollen. Dank der internationalen Norm können Unternehmen die Relevanz der SDGs in ihrer Organisation sichtbarer machen und gleichzeitig strukturierter handeln. Auch wenn der finale Text der Norm noch aussteht, sollten Nachhaltigkeitsverantwortliche bereits jetzt das Thema auf die Agenda setzen und interne Grundlagen schaffen.