In eigener Sache

VSME-Kompass – Orientierung für freiwillige Nachhaltigkeitsberichte

News 27.01.2026 | 16:27 Uhr
Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Haufe VSME-Kompass
Bild: DKosig/GettyImages Wenn aus Daten Erkenntnisse werden, stiftet das freiwillige Reporting echten Business-Nutzen. Ein neues Buch unterstützt dabei.

Nachhaltigkeitsberichterstattung leicht gemacht: Der neue VSME-Kompass bietet kleinen und mittelgroßen Unternehmen eine praxisnahe Orientierung für ihre freiwilligen Nachhaltigkeitsberichte. Dank Expertentipps und Fallbeispielen gelingt die Umsetzung des empfohlenen EU-Standards.

Der „Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs“ (VSME) soll die freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung von KMU vereinheitlichen und praxisnah gestalten. Seit Juli 2025 wird der Standard offiziell von der EU-Kommission empfohlen, was seine Relevanz unterstreicht. Der VSME richtet sich speziell an Unternehmen, die nicht unter die verpflichtende Berichterstattung gemäß der CSRD fallen. Er bietet diesen Unternehmen die Möglichkeit, ihre Nachhaltigkeitsinformationen strukturiert aufzubereiten – sei es für Banken, Geschäftspartner:innen, Kund:innen oder Mitarbeitende.

Der VSME-Kompass: Praxisleitfaden für den Mittelstand

Mit dem VSME-Kompass, herausgegeben von Haufe, erhalten Unternehmen eine umfassende Hilfe zur Anwendung des neuen Standards. Das Buch bietet praxisnahe Umsetzungsempfehlungen von Expert:innen sowie konkrete Fallbeispiele aus bereits veröffentlichten Berichten. Dadurch wird der Einstieg in die (freiwillige) Nachhaltigkeitsberichterstattung erleichtert und Unternehmen können die Chancen des Standards optimal nutzen.

Nachhaltigkeitsberichterstattung im Mittelstandsformat

Im Vergleich zu den umfangreichen Anforderungen der ESRS ist der VSME einfacher zu handhaben. Dennoch bringt die erstmalige Anwendung des Standards einige Herausforderungen mit sich. Als prinzipienorientiertes Regelwerk erfordert der VSME an bestimmten Stellen eine individuelle Auslegung. Der VSME-Kompass leistet hier wertvolle Unterstützung und trägt zur einheitlichen Interpretation des Standards bei.

Expertise auf über 500 Seiten

Das Autor:innenteam um die Herausgeber Dr. Jens Freiberg (BDO) und Georg Lanfermann (DRSC) bietet auf über 500 Seiten detaillierte Erläuterungen und praxisnahe Hilfestellungen. Der VSME-Kompass richtet sich an Unternehmen, die freiwillig und glaubwürdig über ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten berichten möchten.

--

Der VSME-Kompass ist 2026 bei Haufe erschienen. Sie finden das Buch in der Buchhandlung Ihres Vertrauens oder im Haufe Online Shop.

Schlagworte zum Thema:  Nachhaltigkeitsberichterstattung , Nachhaltigkeitscontrolling , Nachhaltigkeitsmanagement
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Das Eingabefeld enthält noch keinen Text oder nicht erlaubte Sonderzeichen. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe, um den Kommentar veröffentlichen zu können.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Strategie
Starten statt warten: Sustainability Toolkit
Packshot Sustainabilty Toolkit

Beschleunigen und vereinfachen Sie Ihre Nachhaltigkeits-Prozesse direkt im Alltag durch smarte Tools mit KI-Unterstützung.
Nachhaltigkeitsberichterstattung: VSME: Der Standard für freiwillige Nachhaltigkeitsberichte von KMU
Close-up group of business working late, analyzing financial reports and charts on digital tablet su

Der neue EU-Standard VSME soll kleinen und mittleren Unternehmen den Einstieg in die Nachhaltigkeitsberichterstattung erleichtern. Wie der freiwillige Standard funktioniert, warum er an Bedeutung gewinnt – und weshalb KMU ihn schon jetzt nutzen sollten.
Sustainability Office: Jetzt KI-gestützt mit CoPilot
NEU Sustainability Office

KI trifft auf fundiertes Nachhaltigkeitswissen: Erhalten Sie passendes Fachwissen, praktische Umsetzungshilfen, effiziente Checklisten und inspirierende Weiterbildung. Jetzt im aktuellen Haufe Sustainability Office mit CoPilot!
Georg Lanfermann, DRSC: „Nachhaltigkeitsreporting muss praktikabel und wirksam sein“
Lanfermann, Georg

Im Interview spricht Georg Lanfermann, Präsident des Deutschen Rechnungslegungs Standards Committee e.V. (DRSC), über die Herausforderungen der ESRS, die Chancen freiwilliger Berichterstattung und warum Unternehmen trotz regulatorischer Unsicherheiten jetzt handeln sollten. Ein Plädoyer für mehr Pragmatismus – ohne die Glaubwürdigkeit zu gefährden.
Haufe Shop: Toolbox Strategie und Nachhaltigkeit
Toolbox Strategie und Nachhaltigkeit

Die Toolbox liefert Fach- und Führungskräften einen anwendungsorientierten Werkzeugkasten für nachhaltige Strategiearbeit. Nachhaltige Strategien werden aufgrund von Entwicklungen im Umfeld formuliert, über neue Geschäftsmodelle konkretisiert und im Rahmen der Transformation umgesetzt.
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem Sustainability Newsletter - kostenlos und unverbindlich