Haufe VSME-Kompass

VSME-Kompass – Orientierung für freiwillige Nachhaltigkeitsberichte
Der „Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs“ (VSME) soll die freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung von KMU vereinheitlichen und praxisnah gestalten. Seit Juli 2025 wird der Standard offiziell von der EU-Kommission empfohlen, was seine Relevanz unterstreicht. Der VSME richtet sich speziell an Unternehmen, die nicht unter die verpflichtende Berichterstattung gemäß der CSRD fallen. Er bietet diesen Unternehmen die Möglichkeit, ihre Nachhaltigkeitsinformationen strukturiert aufzubereiten – sei es für Banken, Geschäftspartner:innen, Kund:innen oder Mitarbeitende.
Der VSME-Kompass: Praxisleitfaden für den Mittelstand
Mit dem VSME-Kompass, herausgegeben von Haufe, erhalten Unternehmen eine umfassende Hilfe zur Anwendung des neuen Standards. Das Buch bietet praxisnahe Umsetzungsempfehlungen von Expert:innen sowie konkrete Fallbeispiele aus bereits veröffentlichten Berichten. Dadurch wird der Einstieg in die (freiwillige) Nachhaltigkeitsberichterstattung erleichtert und Unternehmen können die Chancen des Standards optimal nutzen.
Nachhaltigkeitsberichterstattung im Mittelstandsformat
Im Vergleich zu den umfangreichen Anforderungen der ESRS ist der VSME einfacher zu handhaben. Dennoch bringt die erstmalige Anwendung des Standards einige Herausforderungen mit sich. Als prinzipienorientiertes Regelwerk erfordert der VSME an bestimmten Stellen eine individuelle Auslegung. Der VSME-Kompass leistet hier wertvolle Unterstützung und trägt zur einheitlichen Interpretation des Standards bei.
Expertise auf über 500 Seiten
Das Autor:innenteam um die Herausgeber Dr. Jens Freiberg (BDO) und Georg Lanfermann (DRSC) bietet auf über 500 Seiten detaillierte Erläuterungen und praxisnahe Hilfestellungen. Der VSME-Kompass richtet sich an Unternehmen, die freiwillig und glaubwürdig über ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten berichten möchten.
Der VSME-Kompass ist 2026 bei Haufe erschienen. Sie finden das Buch in der Buchhandlung Ihres Vertrauens oder im Haufe Online Shop.
