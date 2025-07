Der erste CSRD-Bericht: Das sind die Lehren

Wie erstellt man einen CSRD-konformen Nachhaltigkeitsbericht, der Wirtschaftsprüfer überzeugt und gern gelesen wird? In den vergangenen Monaten haben wir das Versorgungsunternehmen NEW auf dem Weg zum ersten Bericht begleitet. Nun liegt er vor. Fabian Eickstädt, verantwortlich für Nachhaltigkeit, teilt, was er gelernt hat.