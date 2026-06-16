Podcast: Diese Quick Wins bringen Kanzleien voran

Viele Steuerkanzleien suchen nach großen Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Doch oft liegen die größten Potenziale gar nicht in komplexen Strategien oder langwierigen Projekten, sondern in Themen, die längst auf dem Schreibtisch liegen.

In der aktuellen Folge von Verhör(t) spricht Host Florian D. Weber mit Kanzleiberater Max Müller von Baczko darüber, welche Quick Wins Steuerkanzleien nutzen können, um mit vergleichsweise geringem Aufwand spürbare Verbesserungen zu erzielen.

Im Gespräch geht es um Honorare und Preisgestaltung, die Frage nach rentablen Mandaten, den Umgang mit Pauschalpreismodellen und die Auswirkungen von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz auf die zukünftige Vergütungsstruktur von Steuerkanzleien. Warum lohnt es sich, die eigenen Mandate regelmäßig zu analysieren? Und weshalb lassen viele Kanzleien hier enormes Potenzial liegen?

Außerdem sprechen die beiden über Mandantenbindung und die Frage, warum Erreichbarkeit, Kommunikation und regelmäßige Kontaktpunkte immer wichtiger werden. Denn gute Mandanten zu gewinnen ist die eine Herausforderung – sie langfristig zu halten oft die deutlich größere.

Ein weiterer Schwerpunkt der Folge ist das Thema Personal und die Frage, wie es Kanzleien gelingt, Mitarbeitende langfristig zu binden.









Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche. In Fällen aus dem echten Leben ist unser Ermittler Florian D. Weber spannenden Steuerfällen auf der Spur. Mal mehr, mal weniger alltäglich ermittelt er Umstände, Fakten, Hintergründe und Lösungsansätze seiner Gäste. Verhör(t) ist eine Produktion des Haufe Steuer Office.