Zurechnung und AfA-Berechtigung beim Sale-and-lease-back

Ein wesentlicher Effekt des Sale-and-Lease-back (SLB) ist die Bilanzverkürzung, da das Leasinggut sozusagen aus dem Anlage- bzw. Umlaufvermögen "entfernt" wird. Die Abschreibungen als Aufwandsposten entfallen. Zusätzlich gehen die Leasingkosten in die Gewinn- und Verlustrechnung ein und mindern somit den Gewinn vor Steuern.