In Mehrfamilienhäusern ist die Ausgangslage für die rechtssichere Einrichtung eines außerhäuslichen Arbeitszimmers weitaus günstiger als in allein genutzten Häusern. Denn in Mehrfamilienhäusern existieren aufgrund mehrerer Eigentums- bzw. Mietparteien bereits allgemein zugängliche und von fremden Dritten benutzte Verkehrsflächen, die der BFH für die Durchbrechung der häuslichen Sphäre fordert.Weiter