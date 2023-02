"Sinnlose" Erklärung kann in einen Einspruch umgedeutet werden

Das FG Münster hat zur Umdeutung einer Stellungnahme in einen Einspruch entschieden.

Das Finanzamt beabsichtigte die Kläger in Haftung zu nehmen für die Steuerschulden einer KG. Deshalb wurden schriftliche Anfragen die Kläger gestellt. Allerdings reagierten diese lediglich mit einem Fristverlängerungsantrag des Prozessvertreters. Es erfolgte keine weitere Rückmeldung. Das Finanzamt erließ Haftungsbescheide und stellte diese den Klägern an ihre Privatanschrift zu.

Stellungnahmen nach schriftlicher Anfrage des Finanzamts

Der Prozessbevollmächtigte bezog innerhalb der Einspruchsfrist für beide Kläger inhaltlich zu den zuvor gestellten Anfragen Stellung. Allerdings waren ihm die Haftungsbescheide zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Schreiben nicht bekannt. Nachdem er die Bescheide zur Kenntnis nahm, trug der Prozessvertreter vor, seine Schreiben seien als Einsprüche zu werten. Das Finanzamt lehnte dies ab und verwarf die Einsprüche als unzulässig wergen Fristablauf.

Umdeutung als Einspruch

Doch die Klage hatte Erfolg. Die Einsprüche können nach Ansicht des Gerichts zwar nicht als Einsprüche ausgelegt, aber in solche umgedeutet werden. Das FG verweist in diesem Zusammenhang auf § 140 BGB. Demnach kann ein nichtiges Rechtsgeschäft, das den Erfordernissen eines anderen Rechtsgeschäfts entspricht, in ein wirksames Rechtsgeschäft umgedeutet werden, wenn ein entsprechender Wille anzunehmen ist. Die Umdeutung sei auch im Steuerrecht anerkannt. Die Revision ist beim BFH unter dem Az. VII R 7/23 anhängig.

FG Münster, Urteil v. 12.1.2023, 8 K 1080/21, veröffentlicht am 15.2.2023