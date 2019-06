Organschaftliche Gewinnabführung: Atypisch stille Beteiligung

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany Eine atypisch stille Beteiligung hat Einfluss auf körperschaftsteuerliche Organschaften.

Eine Kapitalgesellschaft, an der eine stille Beteiligung besteht und die deshalb einen Teil des Gewinns an den stillen Gesellschafter abführen muss, kann nicht ihren ganzen Gewinn an einen Organträger abführen. Eine körperschaftsteuerliche Organschaft ist nicht anzuerkennen.