Krankheitsbedingter Auszug aus dem Familienheim

"Harter" Brexit und Steuerrecht: Brexit in Fällen: Schenkung oder Vererbung eines Familienheims in UK

A lebt mit seiner Tocher seit 3 Jahren in Manchester. Sowohl A als auch seine Tochter haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Die Familie hat dort ihren Lebensmittelpunkt in einem eigenen Haus (190 qm) und kommt nur in den Ferien bzw. im Urlaub nach Deutschland. Als A verstirbt, bleibt seine Tochter in dem Eigenheim in Manchester. Weiter