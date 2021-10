EuGH: Auslegung des steuerbefreiten Schulunterrichts

Der Schwimmunterricht in einer Schwimmschule ist nach einem neuen EuGH-Urteil keine von der Umsatzsteuer befreite Schulungsleistung nach Art. 132 Abs. 1 Buchst. i MwStSystRL. Das Gericht ist bei seiner eher engen Auslegung der Befreiungsnorm geblieben.

Die die Steuerbefreiung für Schulungsleistung ist in § 4 Nr. 21 UStG gergelt (Art. 132 Abs. 1 Buchst. i und Buchst. j MwStSystRL). Wann solche Leistungen von der Umsatzsteuer befreit sein können, ist eine Frage, über die seit längerer Zeit gestritten wird.

Aktuelle Entscheidung zum Schwimmunterricht

In seiner neuen Entscheidung hat EuGH den Schwimmunterricht in einer Schwimmschule nicht als steuerfreie Leistung nach Art. 132 Abs. 1 Buchst. i MwStSystRL eingeordnet. Der Schwimmunterricht in einer Schwimmschule sei ein spezialisierter, punktuell erteilter Unterricht, der für sich allein nicht der für den Schul- und Hochschulunterricht kennzeichnenden Vermittlung, Vertiefung und Entwicklung von Kenntnissen und Fähigkeiten in Bezug auf ein breites und vielfältiges Spektrum von Stoffen gleichkommt.

Nicht entscheidend sei seine Wichtigkeit und das im Allgemeininteresse liegendes Ziel des Unterrichts. Es bleibt daher bei der eher restriktiven Anwendung der Steuerbefreiung für Schulungsleistungen, wobei besonders auf den Gesamtkontext zu achten ist, in dem die Schulungsleistung erfolgt.

Frühere EuGH-Entscheidung zum Fahrschulunterricht

In einem früheren Urteil musste der EuGH bereits entscheiden, ob die Erteilung des Fahrschulunterrichts unter diese Regelung fällt. Dies hatte er verneint (EuGH, Urteil v. 14.3.2019 C-449/17 – A & G Fahrschulakademie GmbH), weil sich der Fahrschulunterricht nur auf die Vermittlung spezialisierter Kenntnisse beschränke.

EuGH, Urteil v. 21.10.2021 C-373/19 – Dubrovin & Tröger – Aquatics