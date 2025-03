BFH: Neue anhängige Verfahren im Februar 2025

Anleger



Beteiligungseinkünfte/Veräußerungsgewinn Erfassung von in Gewinnanteilen aus einer Beteiligung an einer gewerblichen Personengesellschaft enthaltenen Veräußerungsgewinnen i. S. d. § 8b Abs. 2 KStG 1. Ist bei den ausschüttungsgleichen Erträgen nach § 1 Abs. 3 Satz 3 InvStG 2004 nicht auf die Einkunftsarten, sondern auf die Art der Erträge abzustellen? 2. Fallen unter den Begriff der sonstigen Erträge auch Erträge aus gewerblichen Beteiligungseinkünften in Form von Gewinnanteilen i. S. d. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG? 3. Sind auch Kapitalerträge i. S. d. § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 1a sowie Satz 2 EStG, die im Rahmen der Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielt werden, von § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG 2004 begünstigt?