BFH: Neue anhängige Verfahren im August 2025

Eine Auswahl der wichtigsten anhängigen Verfahren für Unternehmer, Arbeitnehmer und Kapitalanleger, die im August 2025 veröffentlicht wurden, erhalten Sie hier im Überblick:
Rubrik
Thema
Az. beim BFH
und Vorinstanz
Unternehmer
Geschäftsveräußerung im Ganzen/Solaranlage
Veräußerung von Solar(teil)anlagen eines Solarparks an eine Vielzahl von Erwerbern: Geschäftsveräußerung im Ganzen i. S. d. § 1 Abs. 1a UStG bei "Aufsplitterung" eines zuvor einheitlichen Unternehmens?
V R 32/24
Schleswig-Holsteinisches FG, Urteil v. 14.3.2024, 4 K 75/23
Anleger
Grundsteuer/Verfassungsmäßigkeit
Sind die Regelungen zur Bewertung des Grundbesitzes für die Grundsteuer ab 1.1.2022 (§§ 218 ff. BewG i. d. F. vom 26.11.2019) verfassungsgemäß?
II R 26/25
Sächsisches FG, Urteil v. 3.4.2025, 3 K 771/23
Unternehmer
Kasse/Ordnungsmäßigkeit
Ist die nachträgliche Beurteilung eines möglichen Vergleichs des Sollbestands mit dem Istbestand davon abhängig, dass aus vorliegenden Unterlagen an keiner Stelle eine nachvollziehbare Dokumentation eines durch Auszählen ermittelten Istbestandes hervorgeht?
Ist ein Kassenbuch in geschlossener, also gebundener Buchform zu führen?
Ist die Festschreibung einer Buchführung Voraussetzung für das Vorliegen einer ordnungsgemäßen Buchführung?
Ist ein Verzögerungsgeld, das in Zusammenhang mit einer Außenprüfung festgesetzt wird als Betriebsausgabe abziehbar?
X R 32/24
Niedersächsisches FG, Urteil v. 1.11.2023, 4 K 231/20
Arbeitnehmer
Kindergeld/Wechselmodell
Rangverhältnis der Kindergeldberechtigten, die das Wechselmodell praktizieren:
Ist bei der Prüfung der annähernd gleichwertigen Haushaltsaufnahme als ein in die Gesamtwürdigung einzubeziehender Umstand (neben z. B. Aufenthaltszeiten, Ausgestaltung des Sorgerechts, Unterbringungssituation) auch der finanzielle Aufwand einzubeziehen, der einem Elternteil entstanden ist?
III R 8/25
Sächsisches FG, Urteil v. 25.10.2023, 8 K 834/22 (Kg)
Unternehmer
Organschaft/Zinsen
1. Ist das Teilabzugsverbot des § 3c Abs. 2 Satz 1 EStG i. V. m. § 15 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 KStG für Aufwendungen im Zusammenhang mit einem Beteiligungserwerb auch auf Zinsaufwendungen im Fall einer organschaftlichen Innenfinanzierung anwendbar?
2. Sind Zinsaufwand und Zinsertrag zu konsolidieren?
I R 27/24
FG Münster, Urteil v. 20.11.2024, 9 K 1908/21 F
Unternehmer
Unentgeltliche Überlassung/Organschaft
Hat das FG die sog. 3-Sphären-Theorie im Zusammenhang mit unentgeltlichen Wertabgaben (§ 3 Abs. 9a UStG, hier insbesondere unentgeltliche Nutzungsüberlassung des Stadions) bei einer in eine Betriebs-GmbH ausgelagerten Fußballmannschaft eines Vereins falsch angewendet? Inwieweit liegt ansonsten auch (überhaupt) eine Organschaft zwischen der Betriebs-GmbH und dem Fußballverein vor?
V R 36/23
Niedersächsisches FG, Urteil v. 9.12.2021, 5 K 44/20
Unternehmer
Verdeckte Gewinnausschüttung/Gewerbesteuerpflicht
Löst der Ansatz verdeckter Gewinnausschüttungen eine partielle Gewerbesteuerpflicht aus oder sind die Erträge von der Steuerbefreiungsvorschrift des § 3 Nr. 20 Buchst. d GewStG erfasst?
I R 9/25
Niedersächsisches FG, Urteil v. 27.2.2025, 10 K 37/24
Unternehmer
Verschmelzung/Rücklage
Ist im Verschmelzungsfall eine Übertragung der Rücklage nach § 6b EStG vom übertragenden Rechtsträger auf den übernehmenden Rechtsträger möglich, wenn der übernehmende Rechtsträger das Reinvestitionsgut vor dem steuerlichen Übertragungsstichtag (aber im laufenden Wirtschaftsjahr) erworben hat?
IX R 9/25
FG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 11.3.2025, 8 K 8162/23
Unternehmer
Verschmelzung/Überentnahmen
Ist der Übergang des positiven Eigenkapitals einer GmbH bei deren Verschmelzung am 1.1.2006 auf das Einzelunternehmen des ehemaligen Alleingesellschafters der GmbH im Einzelunternehmen als Einlage zu behandeln und daher bei der Ermittlung der Überentnahmen des Einzelunternehmens zu berücksichtigten?
III R 19/24
FG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 19.3.2024, 15 K 15090/22
Unternehmer
Zinsen/Erstattung
Unmittelbarer sich aus Unionsrecht ableitbarer Anspruch gegen die Finanzbehörde auf Erstattung von an Vorlieferanten zu viel gezahlter Mehrwertsteuer einschließlich Zinsen im Billigkeitswege (sog. Reemtsma-Anspruch) auch bei Berufung der Vorlieferanten auf Verjährung des Anspruches auf Rechnungsberichtigung?
V R 34/24
FG Münster, Urteil v. 23.1.2024, 15 K 2327/20 AO
Unternehmer
Zinsschranke/Nachweis
Anforderungen an den Nachweis des Nichtvorliegens einer schädlichen Beteiligung i. S. d. § 8a Abs. 3 KStG durch den Steuerpflichtigen bei Gesellschaftsanteilen im Streubesitz – Anwendung der Escape-Klausel der Zinsschrankenregelung.
IX R 37/24
FG des Landes Sachsen-Anhalt, Urteil v. 27.11.2024, 3 K 725/23
