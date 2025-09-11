Arbeitnehmerüberlassung: Wohnung und erste Tätigkeitsstätte

Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte bei Arbeitnehmerüberlassung
Die Begrenzung ermöglicht daher den Werbungskostenabzug der Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Wege zwischen Wohnung und dem arbeitstäglich aufgesuchten Entleiherbetriebs nach Reisekostengrundsätzen.
Zuordnung zur Einsatzstelle
Im entschiedenen Fall war der Kläger bei einem Personaldienstleister angestellt und wurde ab dem 16.8.2021 dauerhaft bei einem Kundenbetrieb in H. eingesetzt – laut Einsatzanweisung jeweils mit "Ende offen". Das Finanzamt behandelte die Einsatzstelle als erste Tätigkeitsstätte und erkannte die Fahrtkosten in Höhe der Entfernungspauschale an.
Der Kläger begehrt dagegen eine steuerlich günstigere Behandlung als Reisekosten mit Ansatz der tatsächlichen Fahrtstrecke. Er argumentiert, dass die Zuordnung zur Einsatzstelle in H. nicht dauerhaft im Sinne des Steuerrechts sei, da nach dem AÜG eine Überlassung an denselben Entleiher auf 18 Monate begrenzt sei und eine dauerhafte Zuordnung damit rechtlich ausgeschlossen sei. Ein anhängiges Revisionsverfahren beim BFH (Az beim BFH VI R 22/23) könnte dies klären.
FG: Fahrtkosten nicht langfristig planbar
Das FG hat der Klage stattgegeben. Der Kläger hat Anspruch auf die Fahrtkostenpauschale für die tatsächlich gefahrenen Kilometer (2 x 7 km täglich), nicht nur auf die Entfernungspauschale nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG, da der Kläger keine erste Tätigkeitsstätte im Sinne des § 9 Abs. 4 EStG hatte.
Eine dauerhafte Zuordnung zum Entleiherbetrieb habe wegen der gesetzlichen Begrenzung der Überlassungsdauer auf 18 Monate nicht vorgelegen. Dies ergebe sich aus dem reformierten Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG). Dadurch konnte der Kläger ex ante nicht mit einer dauerhaften Tätigkeit dort rechnen und seine Fahrtkosten nicht langfristig planen. Die vom Finanzamt angenommene Beschränkung auf die einfache Entfernungspauschale sei daher rechtswidrig gewesen. Stattdessen gelte das Reisekostenrecht mit höherer Kilometerpauschale.
Revision zurückgenommen
Das FG hatte die Revision wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen (§ 115 Abs. 2 Nr. 1 FGO). Die Revision wurde von Finanzamt eingelegt (Az beim BFH VI R 32/24), aber später zurückgenommen.
-
Vermietung an den Partner in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft
402
-
Sonderausgabenabzug für einbehaltene Kirchensteuer auf Kapitalerträge aus anderen Einkunftsarten
401
-
Antrag auf Aufteilung der Steuerschuld nach § 268 AO ist unwiderruflich
371
-
Korrektur des IAB-Abzugs nach § 7g Abs. 3 EStG
309
-
Abschreibung für eine Produktionshalle
299
-
5. Gewinnermittlung
265
-
Anschrift in Rechnungen
241
-
Selbst getragene Kraftstoffkosten bei der 1 %-Regelung
232
-
Berechnung der Zehn-Jahres-Frist bei sanierungsrechtlicher Genehmigung
228
-
Teil 1 - Grundsätze
217
-
Kosten des Umzugs in eine größere Wohnung wegen Einrichtung eines Arbeitszimmers
11.09.2025
-
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte bei Arbeitnehmerüberlassung
11.09.2025
-
Grundsteuerwert für unbebautes Land im Landschaftsschutzgebiet
10.09.2025
-
Klageerhebung per Telefax vor Zugang des Erstregistrierungsbriefs für das beSt
08.09.2025
-
Widerlegbare Vermutung der Einkünfteerzielungsabsicht bei unentgeltlicher Bürgschaft
08.09.2025
-
Zur Gebührenfestsetzung für eine von mehreren Personen beantragte verbindliche Auskunft
08.09.2025
-
Alle am 4.9.2025 veröffentlichten Entscheidungen
04.09.2025
-
Anteilsübertragungsgewinn als Arbeitslohn
04.09.2025
-
Erziehung von Kindern und Jugendlichen steuerfrei – mit Einschränkungen
01.09.2025
-
Erweiterte Kürzung bei gewerblichem Grundstückshandel ausgeschlossen
01.09.2025