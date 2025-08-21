Haufe Online Redaktion
Adressat einer Grundsteuerwertfeststellung
Mit Zwischenurteil hat das FG Münster entschieden, dass ein Steuerpflichtiger auch dann weiterhin gegen die Feststellung des Grundsteuerwerts vorgehen kann, wenn er das betreffende Grundstück inzwischen veräußert hat.

Im konkreten Fall hatte der Kläger sein Grundstück 2022 auf seine Tochter übertragen. Dennoch stellte das Finanzamt 2023 den Grundsteuerwert zum 1. Januar 2022 ihm gegenüber fest. Den zunächst festgesetzten Grundsteuermessbetrag für 2025 hob die Behörde 2024 wieder auf. Als der Kläger Einspruch gegen die Wertfeststellung einlegte, wies das Finanzamt diesen als unzulässig zurück – mit der Begründung, er sei nicht mehr beschwert.

Inhaltsadressat des Grundlagenbescheids

Das sah das Gericht anders und beurteilte die Klage als zulässig: Da der Kläger Inhaltsadressat des Grundlagenbescheids sei, wirke dieser weiterhin unmittelbar gegen ihn. Auch wenn künftig keine Grundsteuer mehr festgesetzt werde, bleibe der Kläger formell beschwert und könne den Bescheid anfechten. Die verfahrensrechtliche Stellung als Feststellungsbeteiligter gehe nicht verloren.

Die Revision ist beim BFH unter dem Aktenzeichen II R 34/25 anhängig.

FG Münster, Zwischenurteil v. 18.6.2025, 3 K 6/25 F, veröffentlicht mit dem August-Newsletter des FG Münster


