Taxfba: Digitalisierung durch Neustart

3 Fragen an Holger Petersen 1. Haufe: Sie hatten eine gut laufende Kanzlei. Warum haben Sie das Risiko eines kompletten Neustarts auf sich genommen? Petersen: Seit 2015 beschäftigte ich mich sehr intensiv mit den aktuellen Herausforderungen der Digitalisierung und habe viele Veranstaltungen und Fortbildungen besucht. Schnell wurde mir klar, dass die Umsetzung meiner Digitalisierungsstrategie mit dem vorhandenen Mitarbeiterstamm länger dauern und aufwändiger sein würde als ein – wenn auch riskanter – Neustart quasi auf der grünen Wiese. Da ich mich selbst eher als Unternehmer und weniger als Freiberufler sehe, bin ich das Risiko eingegangen. Der Erfolg spricht jetzt schon für sich: meine neue Kanzlei macht nach zweieinhalb Jahren schon mehr als doppelt so viel Umsatz als meine ursprüngliche. 2. Was macht Ihre Kanzlei zum idealen Ansprechpartner für Ihre Mandanten? Petersen: Wir sind hoch spezialisiert auf unsere Zielgruppe Online-Handel. Momentan gibt es in Deutschland vielleicht eine Hand voll Kanzleien, die auf demselben technischen und Spezialisierungsniveau hinsichtlich Online-Handel sind wie wir. Außerdem hat unser rasantes Wachstum uns von Anfang an genötigt, eine konsequent prozessorientierte Arbeitsweise aufzubauen mit dem Ziel, Nutzen für die Mandanten zu schaffen. Das spüren unsere Mandanten v. a. in der Zusammenarbeit mit uns:– wir sind agil, stellen uns neuen Anforderungen sofort und setzen Probleme schnell in Lösungen um. Über unser persönliches internationales Netzwerk können wir unsere Mandanten auch bei der Internationalisierung Ihres Geschäfts routiniert begleiten. 3. ie erhalten Ihre Mitarbeiter digitales Know-how? Petersen: Da ist zum einen unsere Grundeinstellung, alles prozessorientiert und sehr "open minded" zu denken und anzugehen. Dadurch entsteht im Kanzleialltag sehr viel automatischer Ideen- und Erfahrungsaustausch. Außerdem bilden die Prozesse einen großen Teil unseres Know-hows direkt ab. Lernen untereinander und voneinander wird bei uns erfolgreich praktiziert und punktuell durch die üblichen externen fachlichen Fortbildungen ergänzt. Dieser Ansatz macht uns auch als Arbeitgeber sehr attraktiv. Wir haben bundesweiten Zulauf digitalaffiner Fachleute, die gerne Teil von taxfba werden wollen.