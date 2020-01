Am Online Event Tax Talks teilnehmen und inspirieren lassen

Die Arbeitswelt wandelt sich fundamental – so auch die Branche der Steuerberater.​ Was es braucht, sind Orientierung und Sicherheit auf dem Weg Richtung Zukunft. Ein möglichst klares Zukunftsbild kann dabei unterstützen, diesen Weg klarer zu erkennen und Schritte zu definieren – und zu gehen – die Richtung Zukunft führen.

Nehmen Sie deshalb am Online Event "Tax Talks" (powered by Haufe Steuer Office) teil und lassen Sie sich inspirieren. Hochklassige Referentinnen und Referenten beleuchten spannende Zukunftsszenarien. Alle Vorträge finden in einem virtual classroom statt und Sie entscheiden, welche Themen Sie am meisten interessieren. Stellen Sie sich Ihr Tagesprogramm individuell zusammen! Fangen Sie jetzt an, Ihre Zukunft aktiv zu gestalten.

Sie werden über die gesamte Dauer der Veranstaltung durch unsere Moderatorin begleitet. Wir starten gemeinsam mit einem Impuls-Input rund um "Zukunft". Dann geben wir der Zukunft eine Gestalt in Form eines Zukunftsbilds​, um dann in den einzelnen Sessions gezielt an Themen zu arbeiten, die für den Weg in Richtung Zukunft(sbild) wichtig sind!​

Zwischendurch ordnen wir die Themen, Eindrücke, Erfahrungen in das „große“ Zukunftsbild ein, um am Ende in einer Abschlussrunde ein Resümee zu ziehen:​ Was ist nun auf dem Weg in die Zukunft konkret zu tun?​ Was ist für mich zu tun?​

Zukunft "sehen" – Zukunft "fühlen" – ...Lust auf Zukunft bekommen!​

Auf dem Weg Richtung Zukunft gibt es viel zu tun. Je klarer Sie den Weg vor sich sehen, umso gangbarer und attraktiver wird er! Dabei gibt es viele unterschiedliche Pfade, die zum Ziel führen. Nutzen Sie den Pfad im virtual classroom, der für Sie persönlich und für Ihre Kanzlei am besten passt.

Dieses spannende Programm erwartet Sie

Einstimmung: Willkommen in der Zukunft! Impuls-Input zur "Zukunft" Menschen + Entwicklung Prozesse + Strukturen Wie Sie Ihre Mitarbeiter Typ-gerecht in die Zukunft führen. (Cordula Schneider) Best Practice: Mit OneNote in der papierlosen Kanzlei kommunizieren. (Michael Arndt) Wie Sie Widerstand bei Mitarbeitern abbauen und Interesse für digitale Arbeitsweisen wecken. (Angela Hamatschek) Best Practice: Elektronische Rechnungen Schritt für Schritt einführen. (Jörgen Erichsen) Zukunftsstrategien und Ziele in individuelle Personalentwicklung übersetzen. (Ulf Hausmann) BWL-Beratung als strategische Option Nr. 1 für erfolgreiche Steuerkanzleien. (Stefan Nowak) Fazit Teil 1: Zukunfts-Fitness-Check​ Mandanten + Kommunikation Kultur + Vision Best Practice: Mandanten durch den digitalen Wandel begleiten. (Tobias Meschede) Brücken bauen – vom hier und jetzt zur Vision. (Ulf Hausmann) Best Practice: Erstgespräch zum Einstieg in die digitale Buchhaltung. (Florian Gößmann-Schmitt) Wie Sie eine Innovationskultur etablieren und die Mitarbeiter zu Vorausdenkern und Mitgestaltern machen. (Angela Hamatschek) Prozesse optimieren, Geld sparen und Mandanten binden mit einer Kanzlei-App. (Peter Kusel) Wie Sie Beratungsleistungen in Ihre Kanzlei-DNA integrieren. (Cordula Schneider) Fazit Teil 2: Zukunfts-Fitness-Check​ Abschlussrunde: Zukunft? Jetzt!​

Das Online Event

Sparen Sie sich Anfahrt und Übernachtungskosten und nehmen Sie ganz einfach von überall aus Teil. Die verschiedenen Konferenzräume erreichen Sie und Ihre Mitarbeiter online. So hören Sie nur das, was für Sie relevant ist.

Termin der Veranstaltung:

10. März 2020

13.00 – 18.00 Uhr

