"Steuer-O-Mat" zur Bundestagswahl 2021

Über smartsteuer: smartsteuer digitalisiert einen der analogsten Prozesse Deutschlands: die Steuererklärung. Das Team um CEO Stefan Heine und Geschäftsführer Björn Waide will den Bürger:innen die Angst vor dem Thema Steuern nehmen. Das Unternehmen ist seit 2010 am Markt, sitzt in Hannover und beschäftigt rund 25 Mitarbeiter:innen. Die smartsteuer GmbH ist eine Tochter der Haufe Gruppe.