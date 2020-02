Steuerbescheide werden künftig digital bekanntgegeben

Das FinMin Thüringen weist darauf hin, dass Steuerbescheide mit dem Start der Veranlagung 2019 digital bekannt gegeben werden können. Ein Papierbescheid per Post wird dann nicht mehr versandt.

Einwilligung zur elektronischen Bekanntgabe erforderlich

Wer seinen Steuerbescheid künftig nur noch in digitaler Form möchte, der muss bei der Erstellung der Steuererklärung in die elektronische Bekanntgabe einwilligen. Das Finanzamt stellt dann den Steuerbescheid in elektronischer Form bereit und informiert den Steuerpflichten per E-Mail. Der Steuerbescheid ist dann im persönlichen ELSTER-Konto oder über die bei der Erstellung der Erklärung abrufbar. "Insbesondere für Steuerberaterinnen und Steuerberater ist die elektronische Variante attraktiv, weil der Aufwand, den Papierbelege mit sich bringen, dadurch stark reduziert wird", meint Finanzstaatssekretär Dr. Schubert.

