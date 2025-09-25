Haufe Online Redaktion
Statistik über die Einspruchsbearbeitung in den Finanzämtern
Bild: Haufe Online Redaktion Finanzämter bearbeiten jährlich Millionen Einsprüche.

Das BMF hat die Statistik über die Einspruchsbearbeitung in den Finanzämtern 2024 bekannt gegeben.

Statistik zu den Einsprüchen 2024

Aus der Statistik ergibt sich u.a.: 

  • Etwa 12,7 Prozent der im Kalenderjahr 2024 erledigten Einsprüche mussten durch förmliche Einspruchsentscheidung entschieden werden.
  • 1,1 Prozent der erledigten Einsprüche führten zu einer Klage.
  • Die Zahl der eingelegten Einsprüche gegenüber dem Vorjahr sank um 40,4 Prozent. 
  • Knapp 4,1 Mio. Einsprüche wurden erledigt, davon 68 Prozent durch Abhilfen

Zur kompletten Statistik:  BMF, Monatsbericht September 2025

Schlagworte zum Thema:  Einspruch
