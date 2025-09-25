Statistik über die Einspruchsbearbeitung in den Finanzämtern 2024
Statistik zu den Einsprüchen 2024
Aus der Statistik ergibt sich u.a.:
- Etwa 12,7 Prozent der im Kalenderjahr 2024 erledigten Einsprüche mussten durch förmliche Einspruchsentscheidung entschieden werden.
- 1,1 Prozent der erledigten Einsprüche führten zu einer Klage.
- Die Zahl der eingelegten Einsprüche gegenüber dem Vorjahr sank um 40,4 Prozent.
- Knapp 4,1 Mio. Einsprüche wurden erledigt, davon 68 Prozent durch Abhilfen.
Zur kompletten Statistik: BMF, Monatsbericht September 2025
