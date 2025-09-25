Hessische Finanzverwaltung arbeitet mit KI-Assistenten
KI-Assistent Le Chat
Die Hessische Finanzverwaltung hat für das Projekt 400 Lizenzen des KI-Assistenten Le Chat der Firma Mistral AI für ein Jahr erworben. Von der Bildgenerierung über die Programmierunterstützung bis hin zur KI-gestützten Websuche können Beschäftigte aus unterschiedlichen Funktionen jene wählen, die sie individuell für ihre Aufgaben benötigen. Außerdem bietet das Programm die Möglichkeit, eigene KI-Agenten anzulegen, die auf spezifische Tätigkeiten spezialisiert sind und diese automatisiert ausführen.
Angepasste Lösung im Einsatz
In der Finanz- und Steuerverwaltung gelten besonders hohe Anforderungen an Datenschutz und Informationssicherheit. Daher wurde eine speziell angepasste Lösung entwickelt. Le Chat kommt im gesamten Geschäftsbereich des Finanzministeriums zum Einsatz, also in der Steuer- wie der Bau oder der Beteiligungsverwaltung.
Weitere Informationen und Zitate: Hessisches FinMin, Meldung v. 22.9.2025
