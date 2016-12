22.06.2012 | FinMin

Mecklenburg-Vorpommern erhöht die Grunderwerbsteuer

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns hat in seiner Sitzung am 20.6.2012 die Erhöhung der Grunderwerbsteuer beschlossen.

Mit der Anhebung von 3,5 % auf 5 % ist der Satz an das Niveau vergleichbarer Länder angepasst worden. Die Neuregelung wird am 29.6.2012 im Gesetz- und Verordnungsblatt verkündet und tritt am darauffolgenden Tag in Kraft.

FinMin Mecklenburg-Vorpommern, Pressemeldung Nr. 20/12 v. 20.6.2012