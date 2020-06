Digitales Finanzamt arbeitet schneller

Im Finanzamt Homburg Außenstelle St. Ingbert läuft seit 2019 ein Pilotprojekt. Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass das digitale Pilot-Finanzamt schneller arbeitet als alle anderen Finanzämter.

Schnellere Abläufe im Finanzamt

Finanzstaatssekretärin Anja Wagner-Scheid erklärt dazu: "Ziel von EdA ist es, in den spezifischen Arbeitsbereichen des Pilot-Finanzamts die Geschäftsprozesse zügig und zuverlässig abzuwickeln. St. Ingbert ist das schnellste Finanzamt im Saarland in der Veranlagung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Durchschnittlich in 43 Tagen erhalten die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ihren Bescheid. Mit dem Projekt sind wir auch Vorbild für viele andere Bundesländer. 20 bis 30 Prozent aller Anträge können automatisiert bearbeitet werden. Die Bürgerinnen und Bürger erhalten ihre Erstattungen schneller als zuvor. Hierfür nutzen wir neue digitale Strukturen."

Die Finanzstaatssekretärin betont, wie viel Potenzial die Digitalisierung sowohl für die Finanzämter als auch die Bürger bietet. Dabei verweist sie auch auf die Vorteile von Elster.

Ministerium für Finanzen und Europa Saarland, Meldung v. 10.6.2020