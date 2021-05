Brandenburg: Belege zur Steuererklärung elektronisch übermitteln

Das FinMin Brandenburg informiert aktuell, dass Belege nun auch digital eingereicht werden können.

Belege digital einreichen

Bisher wurden Belege meist per Post an die Finanzämter gesandt oder direkt vor Ort abgegeben. Doch in Brandenburg können Belege nun digital übermittelt werden.Das FinMin Brandenburg weist darauf hin, dass ab sofort Dokumente per Knopfdruck an die brandenburgischen Finanzämter unter www.elster.de über das neue Formular "Belegnachreichung zur Steuererklärung" elektronisch übermittelt werden können.

"Wir machen Brandenburg jetzt ein kleines bisschen einfacher", erklärt Finanzministerin Katrin Lange: "Das Angebot, die Belege ab sofort digital einreichen zu können, besteht zwar nicht nur in Brandenburg, aber natürlich profitieren die Steuerpflichtigen in einem großen Flächenland wie dem unseren davon besonders. Ich freue mich, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern damit ein weiteres Angebot zur papierlosen und sicheren Kommunikation mit ihrem Finanzamt anbieten können."

FinMin Brandenburg, Meldung v. 3.5.2021