BMF-Schreiben zur Sanierungsklausel des § 8c Abs. 1a KStG

Die Finanzverwaltung hat den Entwurf eines BMF-Schreibens zur Sanierungsklausel des § 8c Abs. 1a KStG veröffentlicht.

Entwurfsschreiben zur Sanierungsklausel

Der Entwurf wurde an verschiedene Verbände versandt. Diese haben bis 5.5.2025 Gelegenheit zur Stellungnahme per E-Mail an IVC2@bmf.bund.de.

Inhalte des Schreibens

Das Schreiben befasst sich unter anderem mit folgenden Aspekten:

Anwendungsbereich

Beteiligungserwerb zum Zwecke der Sanierung

Erhaltung wesentlicher Betriebsstrukturen

Ausschluss der Sanierungsklausel

Rechtsfolgen

BMF, Entwurfsschreiben v. 24.3.2025