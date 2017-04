Übernahme der Entscheidung des EuGH (Urteil v. 19.7.20112, C-44/11 „Deutsche Bank“, UR 2012 S. 667) zur Vermögensverwaltung mit Wertpapieren ( Portfolioverwaltung ). Der EuGH hatte – wie auch schon vorher die Finanzverwaltung – entschieden, dass die Leistung durch Entscheidung über Kauf und Verkauf von Wertpapieren und die Vollziehung dieser Vorgänge zwar zwei Elemente darstellen, diese aber so eng miteinander verbunden sind, dass sie eine einzige wirtschaftliche Leistung bilden, Abschn. 3.10 Abs. 6 Nr. 8 UStAE. Gleichzeitig wird in Abschn. 3a.9 Abs. 17 UStAE aufgenommen, dass zu den unter § 3a Abs. 4 Satz 2 Nr. 6 UStG fallenden Leistungen (sog. Katalogleistungen) auch die Vermögensverwaltung mit Wertpapieren gehört. In Abschn. 4.8.13 Abs. 1 Satz 1 UStAE wird weiterhin klargestellt, dass diese Leistungen nicht nach § 4 Nr. 8 UStG steuerfrei sind.

Klarstellung zur Steuerbefreiung bei der Tätigkeit von Angehörigen ähnlicher heilberuflicher Tätigkeiten . In Abschn. 4.14.4 Abs. 6 Satz 6 UStAE wird für die Definition der ähnlichen heilberuflichen Tätigkeit klargestellt, dass es nicht auf die ertragsteuerliche Auslegung des § 18 EStG ankommt, da die Begriffe im Umsatzsteuerrecht nach der MwStSystRL auszulegen sind. Weiterhin wird in Abschn. 4.14.4 Abs. 9a UStAE festgestellt, dass der berufliche Befähigungsnachweis sich auch regelmäßig aus dem Abschluss eines Integrierten Versorgungsvertrags nach §§ 140a ff. SGB V zwischen dem Berufsverband des Leistungserbringers und den gesetzlichen Kassen ergeben. Voraussetzung ist, dass der Leistungserbringer Mitglied des Berufsverbands ist, der Integrierte Versorgungsvertrag Qualitätsanforderungen für diese Leistungserbringer aufstellt und der Leistungserbringer diese Anforderungen auch erfüllt (BFH, Urteil v. 8.3.2012, V R 30/09, BStBl 2012 II S. 623).

Die Finanzverwaltung nimmt in Abschn. 6a.3 Abs. 2 UStAE das Urteil des BFH (Urteil v. 12.5.2011, V R 46/10, BStBl 2011 II S. 957) auf, dass der Belegnachweis für eine innergemeinschaftliche Lieferung nicht geführt werden kann, wenn in der Rechnung nicht auf die Steuerfreiheit als innergemeinschaftliche Lieferung hingewiesen wird. Ebenso kann der Nachweis nicht mit einer nicht gegenüber dem liefernden Unternehmer abgegebenen Verbringenserklärung, die den Unternehmer auch nicht namentlich bezeichnet, geführt werden.

In Abschn. 15.2 Abs. 2 Satz 7 UStAE wird unter Verweis auf die Rechtsprechung des BFH (Urteil v. 1.12.2010, XI R 28/08, BStBl 2011 II S. 994) klarstellend darauf hingewiesen, dass der Vorsteuerabzug durch einen Unternehmer für den Besteuerungszeitraum geltend zu machen ist, in dem die Berechtigung zum Vorsteuerabzug entstanden ist. Damit kann der Vorsteuerabzug nur in dem Besteuerungszeitraum geltend gemacht werden, in dem die Leistung ausgeführt wurde und die ordnungsgemäße Rechnung vorliegt.