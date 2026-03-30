BMF: Formulare zur Hinzurechnungsbesteuerung

Die Finanzverwaltung hat überarbeitete Vordrucke zur Anwendung der Hinzurechnungsbesteuerung nach den §§ 7 ff. AStG veröffentlicht.

Das BMF hat die mit BMF-Schreiben v. 25.6.2024, BStBl 2024 I S. 984, veröffentlichten Vordruckmuster für die Feststellungsjahre ab 2022, die Wirtschaftsjahre der Zwischengesellschaft betreffen, die nach dem 31.12.2021 beginnen, aufgrund der ab dem VZ 2025 bestehenden gesetzlichen Verpflichtung zur elektronischen Übermittlung nach amtlichem Datensatz durch Datenfernübertragung überarbeitet und an die technischen Anforderungen

angepasst.

Vordrucke in ELSTER verwendbar

Die überarbeiteten und mit den obersten Finanzbehörden der Länder abgestimmten bundeseinheitlichen elektronischen Vordrucke Erklärung

zur gesonderten – und ggf. einheitlichen – Feststellung nach § 18 Abs. 1 bis 3 AStG für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2021 beginnen, und

für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2021 beginnen, und Anlage FB-ASt – Angaben zum Feststellungsbeteiligten nebst Anleitung zur Feststellungserklärung nach § 18 AStG

stehen laut BMF in ELSTER bereit. Sie werden dementsprechend weder bekannt gemacht noch im Formular-Management-System bereitgestellt.

Abfragen aus anderen Vordrucken integriert

Die Abfragen aus den Vordrucken

Anlage NaP – Angaben zu nahestehenden Personen,

Angaben zu nahestehenden Personen, Anlage Erwb – Angaben zu erweitert beschränkt steuerpflichtigen Feststellungsbeteiligten und

Angaben zu erweitert beschränkt steuerpflichtigen Feststellungsbeteiligten und Anlage MT – Geltendmachung des Motivtests nach § 8 Abs. 2 AStG (ggf. i.V.m. § 13 Abs. 4 AStG)

wurden – soweit erforderlich – in diese Vordrucke integriert.

Neu entwickelter Fragebogen

Einige der Abfragen aus den bisher geltenden Vordrucken mussten aufgrund der programmtechnischen Vorgaben in ELSTER in einen neu entwickelten Fragebogen zur Prüfung der Voraussetzungen der §§ 5, 7 bis 13 AStG verschoben werden so das BMF.

Der Fragebogen soll der Prüfung dienen, ob die Voraussetzungen für die (Hin-)Zurechnungsbesteuerung vorliegen und gegebenenfalls eine Steuernummer für Zwecke der Feststellung nach § 18 Abs. 1 bis 3 AStG zu erteilen ist, sofern Steuerpflichtige aufgrund ihrer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung an einer ausländischen Gesellschaft für Zwecke der Feststellung nach § 18 Abs. 1 bis 3 AStG noch nicht steuerlich erfasst sind.

Es werden daher folgende Vordruckmuster bekannt gegeben:

Die überarbeitete Anzeige nach § 18 Absatz 3 Satz 2 AStG zur Geltendmachung, dass der Motivtest nach § 8 Abs. 2 AStG (ggf. i.V.m. mit § 13 Abs. 4 AStG) erfüllt ist, nebst Anleitung. Der Fragebogen zur Prüfung der Voraussetzungen der §§ 5, 7 bis 13 AStG nebst Ausfüllhilfe.

Das BMF weist darauf hin, dass die Arbeiten zur Schaffung der technischen Voraussetzungen für die Abgabe der vorgenannten Anzeige und des Fragebogens nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle noch nicht abgeschlossen sind. Bis zum Abschluss dieser Arbeiten sind für VZ die mit diesem Schreiben neu bekannt gegebenen Vordrucke zu verwenden. Die Vordrucke stehen voraussichtlich ab dem 6.4. 2026 im FormularManagement-System (FMS) als ausfüllbares Formular bereit.

Die Vordrucke sind auf der Grundlage der unveränderten Vordruckmuster zu erstellen.

BMF, Schreiben v. 27.3.2026, IV B 5 - S 1369/00008/003/327