BMF: Formulare zur Hinzurechnungsbesteuerung

Elektronische Vordrucke zur Hinzurechnungsbesteuerung
Das BMF hat die mit BMF-Schreiben v. 25.6.2024, BStBl 2024 I S. 984, veröffentlichten Vordruckmuster für die Feststellungsjahre ab 2022, die Wirtschaftsjahre der Zwischengesellschaft betreffen, die nach dem 31.12.2021 beginnen, aufgrund der ab dem VZ 2025 bestehenden gesetzlichen Verpflichtung zur elektronischen Übermittlung nach amtlichem Datensatz durch Datenfernübertragung überarbeitet und an die technischen Anforderungen
angepasst.
Vordrucke in ELSTER verwendbar
Die überarbeiteten und mit den obersten Finanzbehörden der Länder abgestimmten bundeseinheitlichen elektronischen Vordrucke Erklärung
- zur gesonderten – und ggf. einheitlichen – Feststellung nach § 18 Abs. 1 bis 3 AStG für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2021 beginnen, und
- Anlage FB-ASt – Angaben zum Feststellungsbeteiligten nebst Anleitung zur Feststellungserklärung nach § 18 AStG
stehen laut BMF in ELSTER bereit. Sie werden dementsprechend weder bekannt gemacht noch im Formular-Management-System bereitgestellt.
Abfragen aus anderen Vordrucken integriert
Die Abfragen aus den Vordrucken
- Anlage NaP – Angaben zu nahestehenden Personen,
- Anlage Erwb – Angaben zu erweitert beschränkt steuerpflichtigen Feststellungsbeteiligten und
- Anlage MT – Geltendmachung des Motivtests nach § 8 Abs. 2 AStG (ggf. i.V.m. § 13 Abs. 4 AStG)
wurden – soweit erforderlich – in diese Vordrucke integriert.
Neu entwickelter Fragebogen
Einige der Abfragen aus den bisher geltenden Vordrucken mussten aufgrund der programmtechnischen Vorgaben in ELSTER in einen neu entwickelten Fragebogen zur Prüfung der Voraussetzungen der §§ 5, 7 bis 13 AStG verschoben werden so das BMF.
Der Fragebogen soll der Prüfung dienen, ob die Voraussetzungen für die (Hin-)Zurechnungsbesteuerung vorliegen und gegebenenfalls eine Steuernummer für Zwecke der Feststellung nach § 18 Abs. 1 bis 3 AStG zu erteilen ist, sofern Steuerpflichtige aufgrund ihrer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung an einer ausländischen Gesellschaft für Zwecke der Feststellung nach § 18 Abs. 1 bis 3 AStG noch nicht steuerlich erfasst sind.
Es werden daher folgende Vordruckmuster bekannt gegeben:
- Die überarbeitete Anzeige nach § 18 Absatz 3 Satz 2 AStG zur Geltendmachung, dass der Motivtest nach § 8 Abs. 2 AStG (ggf. i.V.m. mit § 13 Abs. 4 AStG) erfüllt ist, nebst Anleitung.
- Der Fragebogen zur Prüfung der Voraussetzungen der §§ 5, 7 bis 13 AStG nebst Ausfüllhilfe.
Das BMF weist darauf hin, dass die Arbeiten zur Schaffung der technischen Voraussetzungen für die Abgabe der vorgenannten Anzeige und des Fragebogens nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle noch nicht abgeschlossen sind. Bis zum Abschluss dieser Arbeiten sind für VZ die mit diesem Schreiben neu bekannt gegebenen Vordrucke zu verwenden. Die Vordrucke stehen voraussichtlich ab dem 6.4. 2026 im FormularManagement-System (FMS) als ausfüllbares Formular bereit.
Die Vordrucke sind auf der Grundlage der unveränderten Vordruckmuster zu erstellen.
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Geänderte Nutzungsdauer von Computerhardware und Software
4.4795
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0,03 %-Regelung für Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte
2.046
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Steuerbonus für energetische Baumaßnahmen
1.2646
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Umsatzsteuerliche Behandlung kleiner Photovoltaikanlagen ab 2023
1.171
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Arbeitshilfe zur Kaufpreisaufteilung aktualisiert
779
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Vereinfachungsregelung für Restaurantdienstleistungen
677
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Unterhaltsaufwendungen als außergewöhnliche Belastung
649
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Steuerbefreiung von Bildungsleistungen
645
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Betrieblicher Schuldzinsenabzug nach § 4 Abs. 4a EStG
541
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Laden von Elektrofahrzeugen beim Arbeitgeber und zu Hause
467
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Elektronische Vordrucke zur Hinzurechnungsbesteuerung
30.03.2026
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Teilwertberechnung von Pensionsrückstellungen
26.03.2026
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Anpassung des AEAO wegen geänderter Kassensicherungsverordnung
24.03.2026
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Grundsätze der Verwaltung für den Betriebsstättenbegriff
18.03.2026
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Bestimmung des Ausstellers einer Rechnung bei Delkredere
17.03.2026
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Umsatzsteuer bei Fahrzeugüberlassung an Arbeitnehmer
16.03.2026
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Arbeitshilfe zur Kaufpreisaufteilung aktualisiert
10.03.2026
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Steuerverbindlichkeiten während eines vorläufigen Insolvenzverfahrens
06.03.2026
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Bekanntgabe von Verwaltungsakten durch Bereitstellung zum Datenabruf
05.03.2026
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Freiwillige Rentenversicherungsbeiträge zur türkischen Sozialversicherung
03.03.2026