In einem DBA haben Frankreich und Deutschland das Besteuerungsrecht für Rentenzahlungen geregelt. Bild: Gabriele Planthaber

Das BMF hat ein Durchführungsschreiben veröffentlicht zum Zusatzabkommen zwischen Deutschland und Frankreich zum Rentenfiskalausgleich.

Das Zusatzabkommen wurde bereits am 31.3.2015 von Deutschland und Frankreich unterzeichnet. In dem Abkommen sind zahlreiche Regelungen enthalten, u.a. das Besteuerungsrecht für Rentenzahlungen aus der gesetzlichen Sozialversicherung. In einem umfangreichen Durchführungsschreiben wird das Verfahren beschrieben.



BMF, Schreiben v. 18.1.2018, IV B 3 - S 1301-FRA/16/10001 :002, veröffentlicht am 29.1.2018