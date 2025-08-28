Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
GKV-Chef fordert Ausgabenbremse und Strukturreformen
Bild: Haufe Online Redaktion Der GKV-Chef fordert eine Ausgabenbremse, die Abschaffung versicherungsfremder Leistungen und Strukturreformen.

Im Gespräch mit dem Handelsblatt betonte Oliver Blatt, Vorstandsvorsitzender des GKV-Spitzenverbandes, die dringende Notwendigkeit grundlegender Strukturreformen in der gesetzlichen Kranken- und der sozialen Pflegeversicherung.

Oliver Blatt erläuterte in dem Interview, was geschehen müsse, damit die gesetzliche Krankenversicherung rasch stabilisiert und langfristige wieder auf ein solides Fundamt gestellt wird: „Erstens: Sofort per Gesetz eine Ausgabenbremse - die Kassen davor schützen, dass sie mehr ausgeben müssen, als sie einnehmen. Zweitens: Versicherungsfremde Leistungen raus aus den Kassen, etwa beim Bürgergeld. Wenn der Staat hier seine Aufgabe voll übernimmt, bleiben der GKV rund zehn Milliarden Euro pro Jahr. Drittens: Strukturen reformieren, zum Beispiel in den Kliniken: bündeln statt doppeln, Qualität über Mindestmengen sichern, Verfahren digitalisieren. Wer häufiger operiert, erzielt bessere Ergebnisse. Das stabilisiert die Finanzen und verbessert die Versorgung.“

Blatt: Solidarität statt Strafbeiträge nach Lebensstil

„Beiträge nach Lebensstil zu staffeln, halte ich für sehr problematisch“, so Blatt. „Wo wollen Sie die Grenze ziehen? Zum Beispiel kosten die vielen Meniskus-Operationen im Fußball mehr als ein seltener Paragleitunfall. Deshalb lieber solidarisch bleiben und mit positiven Anreizen arbeiten statt mit Strafen. Wer unbedingt eine Auswahl nach individuellem Risiko will, muss in die private Krankenversicherung gehen. Die gesetzliche Krankenversicherung funktioniert anders, und das ist gut so.“

GKV-Chef: Bonusprogramme ja – Praxisgebühr nein

Auf die Forderungen nach einer Wiedereinführung der Praxisgebühr angesprochen, sagte er: „Die Praxisgebühr hatten wir schon - viel Bürokratie, wenig Wirkung, soziale Schieflage. Deshalb bin ich dagegen. Bonusprogramme finde ich sinnvoll, wenn sie motivieren, statt bestrafen: etwa für Vorsorgeuntersuchungen oder einfache Gesundheitskurse wie Rückentraining. Beitragsrückzahlungen nur, weil jemand nicht zum Arzt geht, halte ich für falsch. Das widerspricht dem Solidarprinzip und benachteiligt chronisch und schwer kranke Menschen, die viele Behandlungen brauchen, aber nicht, weil sie ungesund leben.“

75 Millionen Versicherte – doch Regierung blockt Reformdialog

Während die Bundesgesundheitsministerin, so die Einschätzung von Herrn Blatt, die Problemlage verstanden hat, sieht er die grundlegenden politischen Probleme woanders: „Ja, die Ministerin hat das verstanden, das nehme ich ihr ab. Aber im Kanzleramt und im Finanzministerium dringen wir nicht durch. Wir haben einen Brief geschrieben, wollten reden und haben seit Juli keine Antwort bekommen. Das ärgert mich, denn wir vertreten 75 Millionen Versicherten, die meisten davon Wählerinnen und Wähler. Gesundheit wird im Kanzleramt wie ein C-Thema behandelt. Wir brauchen jetzt einen klaren Beschluss im Kabinett und Geld aus dem Bundeshaushalt, damit diese Wählerinnen und Wähler nicht mit weiteren Beitragssteigerungen belastet werden.“

Pflegefinanzen: Stabilität auf Zeit

Darauf angesprochen, wie dramatisch die Lage der Pflegeversicherung sei, sagte Blatt: „Von einem „Crash“ kann keine Rede sein. Kurzfristig sind wir stabil. Für dieses Jahr rechnen wir sogar mit einem Plus von rund 500 Millionen Euro dank eines Bundesdarlehens. Aber in 2026 erwarten wir trotz des weiteren Bundesdarlehens ein Defizit von etwa 1,1 Milliarden Euro. Das heißt: Beiträge müssten steigen, ähnlich wie in der GKV. Die Lage ist also ernst, aber das System bricht nicht zusammen.“

GKV-Spitzenvertband
Schlagworte zum Thema:  Beiträge zur Sozialversicherung
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
Zum Haufe Shop
Zum Thema Sozialwesen
Strukturreform: Krankenkassen fordern Ausgabenmoratorium und Strukturreform der Sozialsysteme
Time for change

Die Verbände der Krankenkassen sehen die neue schwarz-rote Regierungskoalition und die neue Bundesgesundheitsministerin Nina Warken in der Verantwortung, die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) und die soziale Pflegeversicherung (SPV) zeitnah wieder auf Kurs zu bringen und finanziell zu stabilisieren.
Beitragsrecht: GKV warnt vor steigendem Krankenversicherungsbeitrag 2025
Gesundheitskarte in Geldbörse mit Geldscheinen

Die gesetzlichen Krankenversicherungen warnen vor Beitragserhöhungen im Jahr 2025 und fordern wegen steigender Ausgaben eine Finanzreform. Trotz erhöhter Zusatzbeiträge und staatlicher Finanzspritzen könnten einige Kassen die Beiträge im laufenden Jahr weiter anheben müssen. Zusätzliche Bundesmittel sind nicht in Sicht, und geplante Ausgaben verschärfen die Finanzlage weiter.
Hilfsmittelversorgung: GKV fordert für Versicherte eine zukunftsfeste Hilfsmittelversorgung
Gesundheitskarte in Geldbörse mit Geldscheinen

Die gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen in Deutschland versorgen jährlich über 30 Millionen Versicherte mit Hilfsmitteln, deren Kosten in den letzten 15 Jahren um 81 Prozent auf 10,36 Milliarden Euro gestiegen sind. AOK Bayern, Techniker Krankenkasse und der GKV-Spitzenverband fordern Maßnahmen, um Kostenkontrolle und bessere Versorgungsqualität zu erreichen.
So geht's: Fördermittelmanagement in der sozialen Arbeit
Fördermittelmanagement in der sozialen Arbeit

Förderprojekte spielen in der sozialen Arbeit eine entscheidende Rolle. Mit diesem Buch finden Sie sich im „Förderdschungel“ zurecht und bauen erfolgreich ein Fördermittelmanagement auf. Die Autorin bietet mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Beispielen alles für eine gelungene Projektumsetzung.
SGB V - Gesetzliche Kranken... / § 221a Ergänzende Bundeszuschüsse an den Gesundheitsfonds, Verordnungsermächtigung
SGB V - Gesetzliche Kranken... / § 221a Ergänzende Bundeszuschüsse an den Gesundheitsfonds, Verordnungsermächtigung

  (1) 1Unbeschadet des § 221 Absatz 1 leistet der Bund im Jahr 2021 zur Stabilisierung des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes gemäß § 242a im Jahr 2021 einen ergänzenden Bundeszuschuss in Höhe von 5 Milliarden Euro an den Gesundheitsfonds. 2Der ...

4 Wochen testen