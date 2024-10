Strategische Amnestie im Compliance-Management

Zertifiziert durch die HdWM: Zertifizierte:r Compliance Expert:in für Hinweisgeberschutz

Im Lehrgang erfahren Sie, was Sie zur professionellen Bearbeitung von eingehenden Hinweisen benötigen, wie Sie als Expert:in für Hinweisgeberschutz in Ihrem Unternehmen eine interne Meldestelle aufbauen und fachkundig betreiben und wie Sie dabei von Anfang an erfolgreich sind.