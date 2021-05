Mit interner Kommunikation die Reputation von HR steigern

HR-Kommunikation kommt nur an, wenn Mitarbeitende wie Erwachsene und Kunden behandelt werden. Kommunikation auf Augenhöhe ist angesagt.

HR-Kommunikation kommt nur an, wenn Mitarbeitende wie Erwachsene und Kunden behandelt werden. Kommunikation auf Augenhöhe ist angesagt.

Wenn HR mitreden möchte, muss HR auch kommunizieren können. Dafür muss der Personalbereich sein Erbe als Expertenorganisation überwinden und von der Unternehmenskommunikation lernen, wie zeitgemäße Kommunikation funktioniert. Das setzt nicht nur einen anderen Umgang mit Mitarbeitenden und Führungskräften voraus. Es braucht auch neue Fertigkeiten und Tools.

Vor mehreren Jahren hat einer der Autoren als Leiter Personalpolitik einer Konzerntochter für seine Präsentation auf einer Betriebsversammlung eine Übersicht angefertigt. Sie zeigte mehrere Regelungen, die auf Konzernebene und in der Tochtergesellschaft für die Umsetzung eines Restrukturierungsprogramms mit den Arbeitnehmervertretungen vereinbart worden waren. Auf einen Blick ließ die grafische Darstellung die wesentlichen Inhalte und Zusammenhänge der Regelungen erkennen.

Im Grunde zeigte sie nichts Neues, da die Regelungen schon zuvor per E-Mail und über das Intranet einzeln bekannt gemacht worden waren. Dennoch fand die Präsentation ein überraschend positives Echo. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lobten die einfache und verständliche Darstellung: "Endlich erklärt uns mal jemand, warum es mehrere Vereinbarungen gibt und was wo geregelt ist." Und auch der Betriebsrat war angetan und nutzte die Grafik fortan in seiner eigenen Kommunikation – vielleicht das größte Lob, das man als Pers...