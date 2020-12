Führen mit Ambidextrie: Messinstrument und Erkenntnisse

Bild: Jan Q. Maschinski Ein Beidhänder ist ein Mensch, der keine eindeutig dominante Hand hat. Rund zehn Prozent aller Menschen scheinen beidhändig zu sein.

Die Idee der "beidhändigen Führung" leuchtet sofort ein: Nicht der eine Weg führt zum Erfolg, sondern die Kombi­nation von verschiedenen Führungsstilen je nach Situation und Zielsetzung. In der Praxis aber bleibt häufig unklar, wie Ambidextrie konkret gelebt werden kann und welche Kompetenzen es dafür be­nötigt. Gudrun Töpfer hat ein Instrument zur Stand­ort­bestimmung entwickelt und zeigt so, was Ambi­dextrie in der Praxis bedeuten kann.