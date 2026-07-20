Es sind Ereignisse, die schockieren, die Menschen ängstigen. Amokläufe oder Amokfahrten, die tagelang die Hauptnachrichten-Sendungen dominieren und zu Brennpunkten und Sondersendungen führen. Magdeburg und Solingen, New Orleans und Vancouver, München, Mannheim und Graz – in all diesen und weiteren Orten hat es in den vergangenen Jahren besorgniserregende Ereignisse gegeben. Amokfahrten, Messerangriffe, aggressive Handlungen. Ausreichend Anlass, eine Arbeitsgruppe von global tätigen Unternehmen einzurichten. Diese Initiative von Staat und Wirtschaft will zentrale Unternehmenswerte für Deutschland und seine Wirtschaft besser schützen. Dazu arbeiten verschiedene Akteure partnerschaftlich zusammen.
Mitarbeitenden weltweit einheitliches, nachvollziehbares, rechtskonformes Sicherheitsverständnis vermitteln
Einer der Mitglieder aus der Runde der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist Matthias Ihsen, Director Corporate and Site Security bei Stihl. Er sagt: "Die ernstzunehmenden Lagen, gerade be...
personalmagazin - neues lernen ist das unabhängige Leitmedium für Personal- und Organisationsentwickler und -entwicklerinnen und alle, die Lernen und Entwicklung im Unternehmen vorantreiben.
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