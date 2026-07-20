Präventive Module stärken das Unter­nehmen wie Vitamine oder Schutz­mecha­nis­men im Körper. Sie sind wie das Immunsystem einer Organisation.

Bild: Stocksy Präventive Module stärken das Unter­nehmen wie Vitamine oder Schutz­mecha­nis­men im Körper. Sie sind wie das Immunsystem einer Organisation.

Es sind Ereignisse, die schockieren, die Menschen ängstigen. Amokläufe oder Amokfahrten, die tagelang die Hauptnachrichten-Sendungen dominieren und zu Brennpunkten und Sondersendungen führen. Magdeburg und Solingen, New Orleans und Vancouver, München, Mannheim und Graz – in all diesen und weiteren Orten hat es in den vergangenen Jahren besorgniserregende Ereignisse gegeben. Amokfahrten, Messerangriffe, aggressive Handlungen. Ausreichend Anlass, eine Arbeitsgruppe von global tätigen Unternehmen einzurichten. Diese Initiative von Staat und Wirtschaft will zentrale Unternehmenswerte für Deutschland und seine Wirtschaft besser schützen. Dazu arbeiten verschiedene Akteure partnerschaftlich zusammen.

Mitarbeitenden welt­­weit einheitliches, nachvollziehbares, rechts­­konformes Sicherheitsverständnis ver­mitteln

Einer der Mitglieder aus der Runde der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist Matthias Ihsen, Director Corporate and Site Security bei Stihl. Er sagt: "Die ernstzunehmenden Lagen, gerade be...