Moderne Organisationen verfügen über enorme Wissensbestände, die häufig ungenutzt bleiben. Generative KI eröffnet neue Möglichkeiten, das kollektive Gedächtnis zugänglich zu machen. Gleichzeitig zeigt sich: Technologie allein reicht nicht, damit aus verstreuten Informationen organisationales Lernen entsteht.
"Wenn wir wüssten, was wir wissen…" – dieser Stoßseufzer hallt seit Jahrzehnten durch Organisationen. Das Wissen ist da: in Projektberichten, E-Mail-Verläufen, Chat-Nachrichten, in den Köpfen erfahrener Kolleginnen und Kollegen. Doch es ist nicht verfügbar – nicht dort, wo es gebraucht wird, nicht dann, wenn es gebraucht wird. Künstliche Intelligenz verändert dieses Spiel grundlegend. Nicht, weil sie Wissen erzeugt – das tun nach wie vor Menschen. Sondern weil sie die Art revolutioniert, wie wir Daten und Informationen speichern, finden, teilen und verarbeiten. Gleichzeitig stellt uns das vor kulturelle Herausforderungen, die nicht mit Technologie allein zu lösen sind.
Wenn Wissensmanagement-Systeme zu Datenfriedhöfen werden
Bevor wir tiefer einsteigen, ist eine kurze Begriffsklärung sicherlich sinnvoll. Daten sind rohe, kontextlose Fakten – "120 Klicks" (quantitativ) oder ein Nutzerkommentar (qualitativ). Informationen sind Daten, die in einen Zusammenhang gebracht werden und damit Bede...
-
Die besten Business Schools für Master in Management
40
-
Wenn KI das Coaching übernimmt
36
-
Nicht jeder Change ist eine Transformation
36
-
Die verschiedenen Führungsstile im Überblick
22
-
MBAs zum Schnäppchenpreis
22
-
Psychologische Sicherheit: Erfolgsfaktor für Teamerfolg jenseits der Teamzusammensetzung
211
-
Sieben Tipps für den Start in eine Führungsposition
17
-
So gelingt generationsübergreifende Führung
16
-
Mini-MBA: Gut und günstig, aber weniger wertvoll
16
-
"Wenn Menschen frei sind, wirkt Coaching effektiver"
16
-
Jetzt auf den Coaching- und Training-Award des DVCT bewerben
15.04.2026
-
Microlearning: Beispiele, Nutzen und Kosten im Überblick
10.04.2026
-
Kompetenzmangel in Cybersicherheitsteams gefährdet Unternehmen
09.04.2026
-
Podcast Folge 78: Lernreise mit Managementlegende Hermann Simon
07.04.2026
-
KI dominiert den Bildungsmarkt – und verschiebt Kräfteverhältnisse
01.04.2026
-
KI und Transformation im Mittelpunkt der ZP Nord 2026
31.03.2026
-
Lern-Empowerment statt Pflichtprogramm
27.03.2026
-
Debattierkurse zur Führungskräfteentwicklung
26.03.2026
-
"Team Human x AI" als Leitmotiv für Lernstrategien
25.03.2026
-
Wenn Lernen plötzlich überall ist
25.03.2026