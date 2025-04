Blue Collar Worker zur Transformation befähigen

Bild: Roderick Aichinger Blue Collar Worker sind direkt an der Herstellung beteiligt - werden aber selten mitgenommen, wenn es um Veränderung geht.

Blue Collar Worker, also Mitarbeitende in der Produktion, können oft nicht nach­vollziehen, wie und warum Transformation in ihrem Unternehmen stattfindet. Das kann frustrieren und demotivieren. Deshalb geht das Werk von AMS Osram in Schwabmünchen einen anderen Weg: Weiterbildung soll befähigen, Probleme besser zu verstehen und bei Veränderung mitzumachen.